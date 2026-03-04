Войти
ЦАМТО: Франция хочет заменить американский ядерный "зонтик" на свой

Флаг Франции
Флаг Франции.
Источник изображения: www

ЦАМТО, 3 марта. Франция фактически заявила об автономии от США в вопросе ядерного сдерживания, вместо американского ядерного "зонтика" над Европой Париж намерен развернуть собственный.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о новой продвинутой ядерной доктрине страны, которая дает возможность впредь европейским странам участвовать в совместных учениях. Германия также намерена принять участие в совместных с Парижем военных проектах в рамках новой ядерной доктрины Франции: уже в 2026 году военнослужащие Бундесвера посетят французские ядерно-технические объекты, пройдут соответствующие военные учения.

"Франция де-факто провозгласила об автономии стран Евросоюза от США в вопросе ядерного сдерживания. Вместо американского ядерного "зонтика" над Европой Париж намерен развернуть собственный. В этом заключается главный смысл тех заявлений, которые сделал Э.Макрон", – сказал И.Коротченко.

Вторым важным посылом, по его мнению, является особый акцент, сделанный Э.Макроном в адрес Германии.

"Важным нюансом заявлений Э.Макрона является фактическое образование франко-германского ядерного альянса, в рамках которого Германия может на определенных условиях получить доступ к использованию на своих носителях французских боевых ядерных зарядов", – сказал И.Коротченко.

В целом, по его словам, это свидетельствует об очень серьезных военно-политических изменениях в Европе.

"Де-факто Франция берет на себя роль, которая раньше принадлежала США, то есть главного координатора программ совместной обороны с использованием ядерного оружия. Французские носители – очевидно, это будут гиперзвуковые крылатые ракеты различных видов базирования, прежде всего – авиационного, – составят основу совместных ядерных миссий, которые Европа под руководством Франции сможет реализовывать самостоятельно, без опоры на США", – сказал директор ЦАМТО.

По его мнению, в целом это существенным образом повысит ядерные риски, в частности для Российской Федерации, а также для Белоруссии, и в целом свидетельствует об агрессивном курсе Парижа.

"И те предупреждения, которые недавно были сделаны СВР России о возможности передачи французских ядерных боезарядов Украине, полностью подтверждаются нынешним агрессивным курсом официального Парижа", – резюмировал И.Коротченко.

  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Евросоюз
Ядерный щит
