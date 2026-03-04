Новую французскую атомную подлодку спустят на воду в 2036 году

ЦАМТО, 3 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в 2036 году на воду будет спущена новая высокотехнологичная французская многофункциональная современная атомная подлодка "Непобедимая", передает "РИА Новости".

"Сегодня я имею честь сообщить вам, что будущая подводная лодка будет ходить под французским флагом и называться "Непобедимая". Новая АПЛ будет спущена на воду в 2036 году", – сказал он, представляя новую ядерную доктрину страны.

По его словам, новая АПЛ будет из числа "непревзойденных по достижениям в области высоких технологий, эффективности и способности наносить удары в любую точку по нашим потенциальным противникам".