ЦАМТО

Макрон приказал увеличить число боеголовок в ядерном арсенале Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Давосе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Давосе.
Источник изображения: © REUTERS / Denis Balibouse

ЦАМТО, 3 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отдал приказ увеличить число боеголовок в ядерном арсенале страны.

"Мы больше не будем сообщать о численности нашего ядерного арсенала, в отличие от того, что было в прошлом", – цитирует "РИА Новости" заявление Э.Макрона.

По его словам, Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания" и нужно мыслить в масштабах всего Европейского континента. К новой ядерной доктрине присоединятся Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Ключевым партнером будет Берлин, первые этапы сотрудничества начнутся в этом году.

Э.Макрон добавил, что Париж также планирует запустить в 2026 году программу разработки новых гиперзвуковых ракет. Кроме того, стратегические силы ВКС Франции могут быть размещены по всей Европе.

"Взаимодействие с партнерами необходимо в трех областях: раннее предупреждение, <…> контроль неба с помощью расширенной противовоздушной обороны, противоракетной и противодроновой защиты и, наконец, возможности нанесения ударов на большой глубине", – заявил президент.

При этом он призвал создать новые правила контроля над вооружениями между странами, включая Евросоюз, Россию, США и Китай, отмечает "РИА Новости".



