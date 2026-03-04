Минобороны Великобритании закупило новые средние вертолеты NMH

ЦАМТО, 3 марта. Минобороны Великобритании заключило с Leonardo UK контракт стоимостью 1 млрд. фунтов стерлингов (1,33 млрд. долл.) в рамках программы закупки новых средних вертолетов NMH (New Medium Helicopters).

В соответствии с требованиями проекта, Leonardo UK соберет для ВС Великобритании 23 средних транспортных вертолета AW-149 последнего поколения на предприятии в Йовиле.

Как заявлено, соглашение усилит роль предприятия в удовлетворении спроса национального и экспортного рынков в современных военных вертолетах, а также обеспечит сохранение компетенций и около 12 тыс. квалифицированных рабочих мест по всей цепочке поставщиков в Великобритании. Доля участия британской промышленности в стоимости контракта превысит 40%.

Министерство обороны также позиционирует Великобританию как лидера в области беспилотных вертолетных технологий, подтверждая дальнейшие инвестиции в программу Proteus, предусматривающую оснащение ВМС Великобритании БЛА вертолетного типа. Разработанный компанией Leonardo аппарат совершил первый полет в начале года. Проекты Proteus и NMH представляют собой крупные инвестиции в промышленность Великобритании.

Как предполагается, AW-149 дополнят парк тяжелых вертолетов CH-47 "Чинук", составляющих основу вертолетного флота ВС Великобритании. Они заменят снятые с вооружения вертолеты "Пума HC2" и будут выполнять функции, ранее реализуемые вертолетами трех типов.

AW-149 предназначен для применения в сложных условиях, от интенсивных боевых действий до гуманитарных миссий и операций по ликвидации последствий стихийных бедствий. Министерство обороны Великобритании отметило, что конфликт на Украине подтвердил важность вертолетов для переводки войск, техники и оборудования.

Минобороны Великобритании рассчитывает, что программа также позволит получить экспортные заказы на поставку новых средних вертолетов, которые будут производиться в Великобритании. По оценке военного ведомства, в подобных вертолетах нуждаются около 20 стран мира. Общий объем заказов группы Leonardo на поставку вертолетов в течение следующих 10 лет может составить более 15 млрд. фунтов стерлингов.