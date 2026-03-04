Войти
РИА Новости

Названа самая дальняя цель, которую уничтожали "Ланцеты"

257
0
0
Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет"
Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Максимальная дальность поражения целей ВСУ "Ланцетом" составила 136 километров

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Начальник расчета ударных БПЛА группировки "Центр" с позывным "Арбалет" рассказал, что самая дальняя цель в тылу ВСУ, которую ему приходилось уничтожать с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет", находилась на удалении в 135-136 километров.

"Данные цели от линии боевого соприкосновения находились примерно 30, 20 километров. А так мы самое дальнее поражали 135-136 километров. В среднем мы летаем до 90 километров, находим цели. Это считается глубокий тыл ВСУ", - сказал "Арбалет" на видео Минобороны РФ.

Он добавил, что отключение терминалов спутниковой связи Starlink никак не повлияло на работу "Ланцетов", которые используют российские технологии. Связь всегда устойчивая, картинка постоянная, помех нет, отметил "Арбалет".

Кроме того, по его словам, сейчас "Ланцету" практически не страшно воздействие систем радиоэлектронной борьбы. У ВСУ установок, которые могут как-то повлиять на боеприпасы, нет. Кроме того, производитель постоянно присылает обновления программного обеспечения.

"Завод опередил время лет на 10 практически. Такого нет ни у кого. Когда мы находим цель, подтверждаем ее, что все, как минимум, это бронированная боевая машина, искусственный интеллект захватывает цель, мы нажимаем боевой режим, и у противника уже не остается ни малейшего шанса уйти. 99,9%, что цель будет поражена. Противник даже не понимает, что с ним произойдет, он не слышит, как к нему подлетает икс", - добавил начальник расчета.

В МО РФ отметили, что благодаря высокой точности наведения, устойчивым каналам связи и возможности длительного барражирования комплекс "Ланцет" эффективно поражает как стационарные, так и движущиеся объекты противника, включая бронетехнику и элементы военной инфраструктуры.

Работа расчетов группировки "Центр" снижает огневые возможности ВСУ, нарушает управление и снабжение подразделений противника и способствует продвижению штурмовых подразделений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 05:24
  • 186
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:38
  • 14787
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:32
  • 1
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 22:50
  • 1
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"
  • 03.03 19:41
  • 0
Комментарий к "В российской ракете "Орешник" используются советские лампы. Запад, высмеивая "отсталость" России, не понимает задумку (Sohu, Китай)"
  • 03.03 19:19
  • 2
В небе над Кувейтом сбит самолёт F-15 ВВС США — показано видео крушения
  • 03.03 18:41
  • 0
Комментарий к "США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400" и "Американская PrSM станет убийцей российских С-400"