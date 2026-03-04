Названа самая дальняя цель, которую уничтожали "Ланцеты"

Максимальная дальность поражения целей ВСУ "Ланцетом" составила 136 километров

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Начальник расчета ударных БПЛА группировки "Центр" с позывным "Арбалет" рассказал, что самая дальняя цель в тылу ВСУ, которую ему приходилось уничтожать с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет", находилась на удалении в 135-136 километров.

"Данные цели от линии боевого соприкосновения находились примерно 30, 20 километров. А так мы самое дальнее поражали 135-136 километров. В среднем мы летаем до 90 километров, находим цели. Это считается глубокий тыл ВСУ", - сказал "Арбалет" на видео Минобороны РФ.

Он добавил, что отключение терминалов спутниковой связи Starlink никак не повлияло на работу "Ланцетов", которые используют российские технологии. Связь всегда устойчивая, картинка постоянная, помех нет, отметил "Арбалет".

Кроме того, по его словам, сейчас "Ланцету" практически не страшно воздействие систем радиоэлектронной борьбы. У ВСУ установок, которые могут как-то повлиять на боеприпасы, нет. Кроме того, производитель постоянно присылает обновления программного обеспечения.

"Завод опередил время лет на 10 практически. Такого нет ни у кого. Когда мы находим цель, подтверждаем ее, что все, как минимум, это бронированная боевая машина, искусственный интеллект захватывает цель, мы нажимаем боевой режим, и у противника уже не остается ни малейшего шанса уйти. 99,9%, что цель будет поражена. Противник даже не понимает, что с ним произойдет, он не слышит, как к нему подлетает икс", - добавил начальник расчета.

В МО РФ отметили, что благодаря высокой точности наведения, устойчивым каналам связи и возможности длительного барражирования комплекс "Ланцет" эффективно поражает как стационарные, так и движущиеся объекты противника, включая бронетехнику и элементы военной инфраструктуры.

Работа расчетов группировки "Центр" снижает огневые возможности ВСУ, нарушает управление и снабжение подразделений противника и способствует продвижению штурмовых подразделений.