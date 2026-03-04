Российские военные в зоне СВО пользуются армейским интернетом

В зону СВО по оптоволокну провели армейский интернет

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировок войск ВС РФ в зоне спецоперации пользуются армейским интернетом, доступ к которому у них есть через протянутое оптоволокно, сообщил командир одного из взводов 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Рубин".

"У нас есть свой армейский интернет. На оптоволокне нам его сюда протянули. Интернет есть. Работаем по IP-телефону через интернет. Работаем через различные рации. Для работы с радиостанциями "Азарт" везде расставлены ретрансляторы. На очень большие расстояния спокойно все проходит. Слышно и надежно", - приводит слова "Рубина" Минобороны РФ.

Он добавил, что российские военнослужащие вместе мессенджера Telegram используют отечественное приложение, которое работает исправно и с нормальной скоростью.

Начальник радиорелейной станции 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Морфей", слова которого также приводит МО РФ, отметил, что у российских бойцов есть свои военные мессенджеры и средства связи.

"Telegram не используется, и его замедление на нас никак не повлияло. У нас есть отечественные аналоги. И никаких трудностей не возникает. Что касается выполнения военных задач, у нас никах затруднений нет", - рассказал он.