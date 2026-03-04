Войти
РИА Новости

Российские военные в зоне СВО пользуются армейским интернетом

233
0
0
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

В зону СВО по оптоволокну провели армейский интернет

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировок войск ВС РФ в зоне спецоперации пользуются армейским интернетом, доступ к которому у них есть через протянутое оптоволокно, сообщил командир одного из взводов 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Рубин".

"У нас есть свой армейский интернет. На оптоволокне нам его сюда протянули. Интернет есть. Работаем по IP-телефону через интернет. Работаем через различные рации. Для работы с радиостанциями "Азарт" везде расставлены ретрансляторы. На очень большие расстояния спокойно все проходит. Слышно и надежно", - приводит слова "Рубина" Минобороны РФ.

Он добавил, что российские военнослужащие вместе мессенджера Telegram используют отечественное приложение, которое работает исправно и с нормальной скоростью.

Начальник радиорелейной станции 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Морфей", слова которого также приводит МО РФ, отметил, что у российских бойцов есть свои военные мессенджеры и средства связи.

"Telegram не используется, и его замедление на нас никак не повлияло. У нас есть отечественные аналоги. И никаких трудностей не возникает. Что касается выполнения военных задач, у нас никах затруднений нет", - рассказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Морфей
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 05:24
  • 186
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:38
  • 14787
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:32
  • 1
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 22:50
  • 1
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"
  • 03.03 19:41
  • 0
Комментарий к "В российской ракете "Орешник" используются советские лампы. Запад, высмеивая "отсталость" России, не понимает задумку (Sohu, Китай)"
  • 03.03 19:19
  • 2
В небе над Кувейтом сбит самолёт F-15 ВВС США — показано видео крушения
  • 03.03 18:41
  • 0
Комментарий к "США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400" и "Американская PrSM станет убийцей российских С-400"