УАЗы в "погонах": Дизельные УАЗ протестированы в экстремальных условиях. Что скажут силовики?

Источник изображения: topwar.ru

Зимние калибровочные и испытательные тесты автомобилей УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Профи с новым дизельным двигателем и 6МТ успешно завершены в регионах с суровым климатом. Силовой агрегат показал уверенный запуск при температуре до -30°C. Об этом рассказала пресс-служба предприятия в на прошлой неделе.

Напомним Ульяновский автомобильный завод планирует запустить производство автомобилей УАЗ с новым силовым агрегатом ближе в 2026 году. Автомобили получат дизельный двигатель в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная мощность двигателя 136 л.с., максимальный крутящий момент 310 Нм, экологический класс Евро-5.

Источник изображения: topwar.ru

На предприятии осуществляется сборка 6 ступенчатых МКПП. Локализованы технологические операции по литью и механической обработке картеров. Введены в эксплуатацию новые прессы для сборки промежуточного вала. «Промежуточный вал – один из ключевых узлов МКПП, который гарантирует надежность работы агрегата. Три новые единицы прессового оборудования обеспечат высокую точность запрессовки компонентов промежуточного вала – синхронизаторов и шестерен, автоматизируют технологический процесс, что позитивно скажется на качестве коробок передач. Установки закуплены в рамках, реализуемого проекта оснащения производства, при поддержке Фонда развития промышленности. В дальнейшем рассматривается локализация всех основных деталей МКПП. Общий объем производства по проекту составит до 50 тысяч штук в год. Новые МКПП устанавливаются на модельный ряд легких коммерческих автомобилей Sollers и автомобилей УАЗ.

Источник изображения: topwar.ru

Ключевой задачей инженерной команды было обеспечение стабильного и корректного функционирования всех систем дизельного двигателя и трансмиссии в условиях суровых холодов. Специалисты проводили настройку блока управления двигателем, оптимизируя его параметры для отрицательных температур. Особое внимание уделялось проверке работы турбонаддува, каталитического нейтрализатора и сажевого фильтра, как в штатном режиме движения, так и в процессе регенерации.

Параллельно инженеры настраивали и электронику автомобилей. На испытательных полигонах проходила калибровка таких функций, как круиз-контроль и система ограничения максимальной скорости. Инженеры провели полную калибровку работы двигателя в условиях низких температур. Турбонаддув, катализатор и сажевый фильтр выдержали испытание холодом на твердую «пятерку». Впереди – завершение ресурсных тестов в 100 000 км реальной эксплуатации, к которым сотрудники приступили в прошлом году.

Дебют обновленных моделей – дизельных УАЗ Патриот, Пикап и коммерческого фургона Профи – ожидается в строгом соответствии с графиком. Выход на рынок запланирован на конец второго и начало третьего квартала 2026 года.

Будет ли интересна новая разработка силовым структурам покажет время. Наверняка какая то опытная партия УАЗов наденет "погоны" и покажет себя.

