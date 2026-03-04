Войти
Ракетный угар: иранский конфликт поставил регион на грань большой войны

Источник изображения: Фото: REUTERS/Ammar Awad

География ударов расширяется, боевые действия начались в Ливане, обстрелы коснулись даже Кипра

Военный конфликт на Ближнем Востоке расширяется — «Хезболла» нанесла ракетный удар по Израилю, ЦАХАЛ в ответ начала операцию на юге Ливана. Иран атаковал американские и английские военные базы, в том числе на Кипре, крупные нефтяные и газовые объекты в Саудовской Аравии и Катаре. В районе Ормузского пролива и Оманского залива пострадали как минимум три нефтяных танкера. Также сообщалось об ударах по штабу командующего ВВС Израиля. Тем не менее эксперты уверены, что конфликт долго не продлится — у США и их союзников попросту не хватит высокоточных боеприпасов как для атак, так и для средств ПВО, которые защищают их многочисленные объекты в регионе.

Какие цели атаковал Иран

Всё новые страны и города на Ближнем Востоке и даже в Средиземноморье испытывают на себе последствия военного конфликта США и Израиля против Ирана. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в результате «целенаправленных и внезапных атак ракетами Kheibar» 2 марта также было поражено месторасположение командующего военно-воздушными силами ЦАХАЛ.

Баллистическая ракета четвертого поколения «Хоррамшахр» под названием «Хайбар»

Источник изображения: Фото: Global Look Press/Iranian Defence Ministry

По данным СМИ, целью еще одного удара стала штаб-квартира Центрального разведывательного управления ЦРУ, расположенная в Дубае.

— Иранские ракеты периодически попадают по гостиницам и другим гражданским объектам, и не просто так: именно там базируются штаб-квартиры спецслужб, занимающиеся разведкой, планированием и проведением боевых операций, — объяснил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, Тегеран располагает эффективной агентурой и способен вскрывать такие места.

Боевые действия затронули и энергетический комплекс региона. В районе Ормузского пролива и Оманского залива пострадали как минимум три танкера — по утверждению иранской стороны, атаки осуществили силы КСИР. Сообщалось о возгорании на судах.

Иранские беспилотники также нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Рас-Таннуре (Саудовская Аравия). В результате возник пожар, часть производственных установок была остановлена. Параллельно катарская государственная корпорация QatarEnergy приостановила выпуск сжиженного природного газа из-за атаки БПЛА на предприятие в Рас-Лаффане.

Какую роль играет «Хезболла»

На стороне Ирана выступило ливанское движение «Хезболла», чьи формирования в ночь на 2 марта атаковали территорию Израиля, применив ракеты и беспилотники.

В ответ ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по объектам в Бейруте и на юге Ливана. По словам начальника Генштаба Армии обороны Израиля Эяля Замира, операция направлена на подавление инфраструктуры «Хезболлы», которая имеет тесные связи с Ираном.

— Мы начали наступательную операцию против «Хезболлы». Мы находимся не только в обороне, но и в нападении. Нужно готовиться к долгим дням боев, — подчеркнул он.

Для усиления армии власти Израиля решили привлечь около 100 тыс. резервистов.

В ночь на понедельник ЦАХАЛ нанесла удары по нескольким районам Ливана. Целью первой волны были высокопоставленные члены «Хезболлы», штаб-квартиры и инфраструктура движения, заявил командир северного округа израильской армии генерал-майор Рафи Мило.

Также в ЦАХАЛ сообщили о точечном ударе по высокопоставленному члену движения в Бейруте — в результате погиб глава политического крыла «Хезболлы» и член парламента Ливана Мохаммед Раад.

По сообщениям властей Ливана, в результате ударов погибли десятки мирных жителей, сотни пострадали.

Проверка сил

ЦАХАЛ после кампании 2024 года против «Хезболлы», в ходе которой военный потенциал движения был существенно ослаблен, не прекращала удары по его инфраструктуре, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Несмотря на потери, «Хезболла» категорически отказывалась сложить оружие. До последнего момента она избегала прямой эскалации, чтобы не обострять отношения с правительством Ливана и другими политическими силами, — отметил он.

Правительство Ливана приняло решение запретить любую военную деятельность «Хезболлы», заявил премьер-министр страны Наваф Салам.

— Принято решение о запрете всей военной и силовой деятельности «Хезболлы» как выходящей за рамки закона, с обязательством передать оружие и ограничить ее деятельность исключительно политической сферой, — процитировала слова Салама пресс-служба правительства.

Несмотря на это, на территории Ливана могут развернуться серьезные боевые действия, отмечают эксперты.

— В «Хезболле» есть несколько тысяч профессиональных военных, имеющих боевой опыт, и несколько десятков тысяч бойцов ополчения, — пояснил Юрий Лямин. — В подземных арсеналах организации есть дальнобойные дроны и даже оперативно-тактические ракеты, которые могут простреливать большую территорию Израиля. Именно они несут основную угрозу для еврейского государства.

Сколько продлится конфликт в Иране

Операции на северном фронте будут носить второстепенный характер — главным противником для Тель-Авива останется Тегеран, считают военные эксперты. Однако у США и Израиля могут возникнуть ресурсные ограничения.

Говорить о том, что Трамп и Нетаньяху чего-то добились, наверное, вряд ли возможно, рассказал «Известиям» эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

— Конечно, удар по руководству Ирана — очень серьезный вызов для исламской республики. Но в Иране, в отличие от Венесуэлы, Ливии, Сирии и т.д., есть глубинное государство, и потеря лидеров ни к чему не приводит, их заменят другими руководителями, — объяснил он.

Иран достойно держит удар, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Пока сложно сказать, насколько удалось ослабить военный потенциал Ирана, добавил Кирилл Семенов: ответные атаки из Ирана продолжаются, и говорить о том, что он снизил активность, пока не приходится.

Заявление Дональда Трампа о готовности США вести боевые действия в течение месяца выглядит оптимистично, но на практике всё упирается в «снарядный голод», считает военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Если Иран продолжит обстрелы с той же частотой, системы ПВО Израиля и США могут «опустеть» уже через неделю. Перехватчики — это дорогой и штучный товар. Даже если Вашингтон задействует все транспортные самолеты для «воздушного моста», подвозить новые ракеты быстрее, чем их расходует противник, будет крайне сложно, — сказал он.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники, царящую сейчас в Пентагоне обстановку можно охарактеризовать как «напряженную и параноидальную», так как затянувшийся конфликт нанесет критический удар по запасам средств ПВО в США — а без них отражать иранские атаки будет невозможно.

По мнению Дмитрий Корнева, шанс на «длинную дистанцию» (те самые четыре недели) у США появится только в одном случае: если в ближайшие два–три дня им удастся завоевать полное господство в воздухе. Тогда американская авиация уничтожит стартовые площадки Ирана и снизит интенсивность их атак.

Насколько реальны американские и израильские амбиции в этом противостоянии, станет ясно в течение нескольких дней, уверены и другие военные эксперты.


Богдан Степовой

Роман Крецул

Юлия Леонова

