Свежий выпуск: США и Израиль использовали новейшие ракеты при ударах по Ирану

Дебют лазерного «Ор Эйтан» и невидимых «Томагавков» — полигон СВО переместился на Ближний Восток

Конфликт в Иране позволил впервые увидеть в действии новейшие образцы оружия. США и Израиль протестировали системы, которые годами скрывались в цехах и лабораториях: от лазерных пушек до стелс-модификаций «Томагавков» с крылом обратной стреловидности. Как проходит своеобразный «отчетный концерт» американских и израильских оборонных компаний, — в материале «Известий».

Аэробаллистические ракеты и лазеры Израиля

Одна из главных «премьер» конфликта на Ближнем Востоке — израильская лазерная система противоракетной обороны (ПРО) «Ор Эйтан». ЦАХАЛ заявил, что в отражении ракетных ударов движения «Хезболла» с территории Ливана 1 марта впервые в боевых условиях применялась новейшая установка ПРО. Она использует луч для уничтожения мин, снарядов, неуправляемых ракет и дронов. Действует система на последнем рубеже обороны и должна дополнять другие системы ПРО. Еще одной особенностью лазерных перехватов является крайне низкая стоимость выстрела в сочетании с высокой мобильностью — один такой комплекс может успеть поразить несколько целей в одном залпе.

Первоочередной задачей ударов Израиля по Ирану было подавление противовоздушной обороны. Удары по радарам позволяют ослепить систему ПВО и открыть дорогу в воздушное пространство страны ракетам и авиации союзников. По данным ряда западных СМИ Израиль для этого использовал ракету Blue Sparrow,которая оп ряду характеристик близка к классу гиперзвуковых.

Они создавалась в 2000-е годы в качестве мишеней для испытаний систем противоракетной обороны. В 2013 году российский радар дальнего обнаружения под Армавиром обнаружил запуск в восточном Средиземноморье. Это было одно из первых испытаний Blue Sparrow, запущенной с самолета-носителя F-15. Собственно, никто не мешает боеголовку такой ракеты начинить взрывчаткой и получить систему, которую крайне сложно будет перехватывать обычным комплексам ПВО, не предназначеным для противоракетной обороны. Заявленная дальность действия Blue Sparrow около 2000 км, скорость полета может достигать 5 Махов. Боевая часть небольшая, но для поражения радаров достаточная.

Кроме Blue Sparrow ВВС Израиля располагают сверхзвуковыми ракетами Rampage, которые имеют уже более скромные характеристики — дальность до 250 км и скорость до 2 Махов. Но их могут нести уже не только ударные F-15, но и многоцелевые истребители F-16, которыми располагают ВВС Израиля в больших количествах. Ракета малозаметная и также является сложной целью для ПВО. В условиях современного нападения, которое сопровождается постановкой помех и подавлением радаров, такими средствами радары ПВО Ирана могли быть уничтожены до подхода крылатых ракет, которые занялись уже пусковыми установками ЗРК, командными пунктами и любыми другими объектами.

Ударные новинки США

В западные СМИ попали изображения как минимум двух новых модификаций «Томагавка». В ролике об ударной операции Центрального командования вооруженных сил США проскочили кадры стартующей с эсминца крылатой ракеты с необычным темным окрасом — скорее всего, это вариант BGM-109 Tomahawk с новым противорадиолокационным покрытием, позаимствованным от более современных ракет типа JASSM. Кроме того, над Ираном засняли Tomahawk с крылом обратной стреловидности. Считается, что такая конфигурация планера обладает сниженной радиолокационной заметностью. Кстати, вполне вероятно, что это одна и та же модификация — своего рода «Томагавк-невидимка». Вполне ожидаемо, что США ведут работы по совершенствованию своей самой массовой крылатой ракеты морского базирования, делая ее менее заметной.

При ударах по территории Ирана впервые продемонстрировано боевое применение пусковой установкой М142 HIMARS новейшей ракеты PrSM, которая заменяет в армии США уже известные ракеты ATACMS. PrSM поступают на вооружение армии США с декабря 2023 года и обладают большей дальностью действия — около 500 км. Это позволяет американцам со своих баз на аравийском полуострове применять их по иранской территории на глубину до 400 км через залив.

В ходе первых ударов по Ирану США впервые применили дальнобойные дроны-камикадзе LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System). Они появились не на пустом месте — БПЛА разработаны американской компанией SpektreWorks методом реинжиниринга иранских Shahed-136. Вполне вероятно, что к созданию дрона причастны и военнослужащие ВСУ, которые могли поделиться с американцами деталями российских «Гераней». В любом случае, в США справились с задачей и сделали беспилотник с дальностью действия не менее 800 км.

Важный момент: судя по всему, американские «шахеды» оснащаются системой спутниковой связи Starlink, которая способна обеспечить высокую помехозащищенность и максимальную точность. Они могут запускаться с наземных пусковых установок, но никто не мешает разместить такие установки и на кораблях. Роль таких дронов вдвойне усиливается, если предположить, что они выполняли функции ложных мишеней при нанесении ударов по системам противовоздушной обороны Ирана — ПВО реагирует на групповые цели, состоящие из дронов, демаскируется и уничтожается ударными средствами самолетов.

Таким образом, война снова становится демонстрацией достижений военной науки и техники — где-то в нападении, а где-то в обороне. И кажется, мы уже встречались с ситуацией, когда конфликт высокой интенсивности становится полигоном для тестирования новых образцов вооружений. Именно такую картину мы видим на Украине, где западные корпорации и стартапы обкатывают новые разработки. И теперь это же происходит и в Иране.

Дмитрий Корнев

Роман Крецул