Новая российская авиационная крылатая ракета "Изделие 30"

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины 2 марта 2026 года распространило о материал о новой российской авиационной крылатой ракете "Изделие 30", которая как заявляется (в том числе и другими украинскими ресурсами) уже применяется российской стороной в боевых действиях на Украине с конца 2025 года.

Облик новой российской авиационной крылатой ракеты "Изделие 30" (с) ГУР министерства обороны Украины

Разработчиком данной ракеты, по украинским данным, предположительно, является головное предприятие (бывшее ГНПЦ "Звезда-Стрела") АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Ракета "Изделие 30" предназначена для применения со стратегических бомбардировщиков Ту-95МСМ и Ту-160М с авиационного катапультного устройства АКУ-5М, применяемого на этих самолетах также для применения крылатых ракет типов Х-101, Х-55, Х-555. Идеологически, предположительно, ракета "Изделие 30" создана как более дешевый и упрощенный вариант неядерной высокоточной крылатой ракеты для Дальней авиации по сравнению с дорогостоящими ракетами Х-101, и при этом имеющий более мощную боевую часть.

Конструктивно, возможно, ракета "Изделие 30" создана на основе известной противокорабельной ракеты Х-35У с увеличением ее размеров. Согласно украинскому источнику, ракета "Изделие 30" имеет раскладное крыло с размахом 3 метра диаметр корпуса 580 мм. Ракета оснащается новым малогабаритным турбореактивным двигателем "Изделие 64Р" производства ПАО "ОДК-Сатурн", имея скорость полета (видимо, маршевую) 720 км/ч. Особенностью ракеты является оснащение мощной боевой частью весом 800 кг производства АО "ГосНИИмаш" (боевая часть ракеты Х-101 в основном исполнении имеет вес 400 кг). Дальность полета ракеты оценивается украинскими ресурсами не менее 1500 км.

По материалам ГУР, ракета "Изделие 30" имеет систему спутниковой навигации, впервые для российских крылатых ракет выполненную в виде сочетания помехоустойчивого приемника спутникового сигнала с цифровой антенной решеткой "Комета-М12" производства "ВНИИР-Прогресс" и приемно-вычислительного блока производства "КБ Навис", созданного на основе приемника NAVIS NR9. Для их интеграции используется блок сопряжения производства АНПП "Темп-Авиа", известного производством бортовых контроллеров для управляемых авиабомб. Все три компонента навигационной системы содержат компоненты иностранных производителей - США, Швейцарии, КНР и Нидерландов.

Отдельный электронный блок управления боевой частью БУБС-30 производства ПАО "ЗИП" выполнен на российской элементной базе. Его ключевым компонентом является 32-разрядный микроконтроллер архитектуры ARM 1986VE1AT производства компании "ПКК Миландр".

Облик новой российской авиационной крылатой ракеты "Изделие 30" (с) ГУР министерства обороны Украины

Фрагмент упавшей в ходе боевого применения на Украине новой российской авиационной крылатой ракеты "Изделие 30" (с) социальные сети