Войти
Военное обозрение

Норвежцы предлагают командовать войсками из бронированных контейнеров

241
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Норвежцы предлагают «переосмысление» оперативности развёртывания тактического командования в самых разных условиях. Для этого представлена модульная платформа управления, представляющая собой оборудованные под те или иные задачи контейнеры.

Решение это продвигается компанией Cyviz, представители которой говорят о том, что контейнерная система управления и контроля войсками (C2) позволяет уменьшить время, необходимое для развёртывания командного пункта, в том числе в условиях боевых действий.

«Покомандовать» из контейнеров было можно во время проведения учений HEIMDALL. Система, презентованная во время маневров, представляла собой бронеконтейнеры, в одном из которых находился командный пункт, в другом – узел связи. Всё это запитывалось мобильным генератором.

Утверждается, что используемое в C2 оборудование позволяет проводить «многодоменные операции без угрозы потери секретной информации при обмене ею».

Источник изображения: topwar.ru

Из сообщений норвежского разработчика:

Контейнерный командный пункт создан по всем стандартам электромагнитной безопасности и может быть интегрирован с секретными базами данных НАТО.

Представитель компании Дж.Мунт:

Наша цель состоит в том, чтобы стать долгосрочным технологическим партнёром для оборонных и охранных организаций со сложными оперативными требованиями.

Эксперты выразили сомнения относительно слов об оперативности развёртывания такого командного пункта. Ведь контейнеры с оборудованием предполагают загрузку на транспортирующие платформы, перевозку и выгрузку с них, а это будет занимать определённое время. Это при учёте того, что существуют мобильные тактические командные пункты - на колёсах или гусеницах. Разработчики парируют тем, что контейнеры можно интегрировать с колёсным шасси «на постоянной основе», главное - защищённость и «начинка».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
NATO
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 05:24
  • 186
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:38
  • 14787
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:32
  • 1
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 22:50
  • 1
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"
  • 03.03 19:41
  • 0
Комментарий к "В российской ракете "Орешник" используются советские лампы. Запад, высмеивая "отсталость" России, не понимает задумку (Sohu, Китай)"
  • 03.03 19:19
  • 2
В небе над Кувейтом сбит самолёт F-15 ВВС США — показано видео крушения
  • 03.03 18:41
  • 0
Комментарий к "США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400" и "Американская PrSM станет убийцей российских С-400"