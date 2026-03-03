Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Принудительная дипломатия» Трампа

Источник изображения: belvpo.com

Представители администрации Трампа признали, что у США не было разведданных о планах Ирана нанести упреждающий удар по американским силам. Иными словами Штаты спланировали и атаковали Иран, даже не помахав «пробиркой» в совбезе ООН. Отметим, что в современном мире это уже моветон.

Буквально Ближний Восток «стоит на лезвии ножа», балансируя между расширением войны и попытками удержать её в рамках управляемой эскалации. Ситуация напоминает политический аналог принципа неопределённости: чем точнее пытаются понять намерения ключевых игроков – Израиля, США, Ирана, «Хезболлы», хуситов, – тем менее предсказуемыми становятся их реальные действия.

Тем не менее, если не впадать в мистицизм, то можно заявить о первых признаках гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке . Миграционное давление неизбежно, поскольку агрессор заявляет о минимум четырех неделях войны.

Поэтому основной удар в любом случае придется на Закавказье. Беженцы потянутся по новым маршрутам, поскольку традиционные пути через Турцию и Средиземное море перегружены или заблокированы. Т.е. через Армению, а затем через Кавказ и ЦА. Это превращает локальный ближневосточный конфликт в трансрегиональный гуманитарный кризис.

Армения, находящаяся в состоянии собственной политической турбулентности и геополитической переориентации, превратится в узел, через который пойдут потоки людей, пытающихся уйти от войны. Страна оказывается «бутылочным горлышком» между Ираном и Кавказом, что делает её уязвимой к резким скачкам миграционного давления.

В свою очередь, Туркменистан и Казахстан также окажутся вовлечены в эту динамику.

В итоге, региональная нестабильность превращается в трансрегиональную, и даже государства, находящиеся далеко от конфликта, вынуждены реагировать на его последствия. Ближний Восток становится не просто зоной войны, а источником цепных реакций, которые меняют политическую, гуманитарную и миграционную карту Евразии.

Павел Ковалев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
