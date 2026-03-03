Войти
Ростех

Ростех разработал новую версию штурмового бронежилета «Оберег 2.0»

293
0
0
Ростех разработал новую версию штурмового бронежилета «Оберег 2.0»
Ростех разработал новую версию штурмового бронежилета «Оберег 2.0».
Источник изображения: Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех

Экипировка легче предшественников и отличается улучшенной эргономикой и увеличенным запасом прочности и живучести бронеплит

Тульский завод «Октава», находящийся под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, разработал модернизированный тактический бронекомплект в линейке бронежилетов «Оберег». Новая экипировка легче предшественников и отличается от них также улучшенной эргономикой и увеличенным запасом прочности и живучести бронеплит.

Бронежилет «Оберег 2.0» предназначен для индивидуальной защиты от холодного и огнестрельного стрелкового оружия, а также от поражения осколками, летящими со скоростью до 560 м/с. Амуниция обеспечивает защиту жизненно важных органов, шеи, паха, плеч, воротниковой зоны по классам защиты Бр1, С2. Экипировка может комплектоваться бронепанелями по классу Бр4, которые защищают от пуль автоматных патронов 5,45×39 и 7,62×39, и более прочными Бр5, останавливающими пули уже из мощных винтовочных патронов 7,62×54.

В конструкции усовершенствованного бронежилета предусмотрено устройство быстрого сброса в плечевой и поясной частях, что позволяет оперативно снять бронекомплект при необходимости.

«Наша команда продолжает работать над совершенствованием бронежилетов, изучая и испытывая новейшие материалы, чтобы применить их в производстве. Основные приоритеты — снижение веса изделия и увеличение площади защиты, усиление защитных характеристик. „Оберег 2.0“ — это удачное сочетание качества, надежности и эргономики. Уверен, изделие будет востребовано и по достоинству оценено нашими военнослужащими», — отметил генеральный директор «Октавы» Павел Павленко.

Линейка размеров бронежилета — от 46 до 56, при этом «Оберег 2.0», как и другие модификации, отлично подгоняется по фигуре. Бронекомплект выпускается в разных комплектациях: от базовой, которая включает бронеплиту, бронежилет и воротник, до полной, в которую также входят наплечники и напашник.

На сегодняшний день «Октава» разработала и серийно производит несколько вариантов бронежилета: «Оберег» для общевойсковых подразделений; «Оберег-ГР» для саперов, выполняющих работы по разминированию; «Оберег-СН» — бронежилет для скрытого ношения и «Оберег-ИНКАСС» для инкассаторов, сотрудников спецсвязи и курьеров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Октава ПАО
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 07:02
  • 169
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 03.03 06:12
  • 103
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.03 06:08
  • 0
Какие выводы могут сделать "сильные" страны - комментарий к "Сделать затяжку"
  • 03.03 02:31
  • 1
Сделать затяжку
  • 02.03 18:21
  • 2
В связи с происходящим: комментарий на "Сначала выведут из строя ПРО Москвы: Готов план удара по России. В ответ – ядерный взрыв у берегов Британии?"
  • 02.03 17:27
  • 0
Экономика конфликта
  • 02.03 17:18
  • 2
Первый российский литограф на 130 нанометров будет готов до конца 2026 года
  • 02.03 16:45
  • 0
«Принудительная дипломатия» Трампа
  • 02.03 13:33
  • 14763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.03 22:08
  • 0
По поводу "СВОЕВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ"
  • 01.03 07:47
  • 0
Не в тему сайта, но все-таки не совсем off-top. Комментарий к "Почему в России хоккей честнее и сильнее футбола?"
  • 01.03 01:23
  • 1
Комментарий к "Рютте: НАТО нужно увеличить мощность ПВО в пять раз"
  • 28.02 21:05
  • 0
Комментарий к "Вмятины на атомных подлодках ВМФ России объяснили"
  • 28.02 20:09
  • 0
Комментарий к "В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»"
  • 28.02 15:48
  • 1
Российский 350-нм фотолитограф оценили в 500 млн рублей