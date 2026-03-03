Ростех разработал новую версию штурмового бронежилета «Оберег 2.0».

Экипировка легче предшественников и отличается улучшенной эргономикой и увеличенным запасом прочности и живучести бронеплит

Тульский завод «Октава», находящийся под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, разработал модернизированный тактический бронекомплект в линейке бронежилетов «Оберег». Новая экипировка легче предшественников и отличается от них также улучшенной эргономикой и увеличенным запасом прочности и живучести бронеплит.

Бронежилет «Оберег 2.0» предназначен для индивидуальной защиты от холодного и огнестрельного стрелкового оружия, а также от поражения осколками, летящими со скоростью до 560 м/с. Амуниция обеспечивает защиту жизненно важных органов, шеи, паха, плеч, воротниковой зоны по классам защиты Бр1, С2. Экипировка может комплектоваться бронепанелями по классу Бр4, которые защищают от пуль автоматных патронов 5,45×39 и 7,62×39, и более прочными Бр5, останавливающими пули уже из мощных винтовочных патронов 7,62×54.

В конструкции усовершенствованного бронежилета предусмотрено устройство быстрого сброса в плечевой и поясной частях, что позволяет оперативно снять бронекомплект при необходимости.

«Наша команда продолжает работать над совершенствованием бронежилетов, изучая и испытывая новейшие материалы, чтобы применить их в производстве. Основные приоритеты — снижение веса изделия и увеличение площади защиты, усиление защитных характеристик. „Оберег 2.0“ — это удачное сочетание качества, надежности и эргономики. Уверен, изделие будет востребовано и по достоинству оценено нашими военнослужащими», — отметил генеральный директор «Октавы» Павел Павленко.

Линейка размеров бронежилета — от 46 до 56, при этом «Оберег 2.0», как и другие модификации, отлично подгоняется по фигуре. Бронекомплект выпускается в разных комплектациях: от базовой, которая включает бронеплиту, бронежилет и воротник, до полной, в которую также входят наплечники и напашник.

На сегодняшний день «Октава» разработала и серийно производит несколько вариантов бронежилета: «Оберег» для общевойсковых подразделений; «Оберег-ГР» для саперов, выполняющих работы по разминированию; «Оберег-СН» — бронежилет для скрытого ношения и «Оберег-ИНКАСС» для инкассаторов, сотрудников спецсвязи и курьеров.