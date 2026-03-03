Генсек НАТО исключил участие альянса в операции против Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире британской вещательной корпорации Би-би-си заявил, что Европа поддерживает военную операцию, которую проводят США и Израиль против Ирана.

По его словам, альянс не будет принимать участия в этих действиях, так как это самостоятельная кампания США и Израиля, передает ТАСС.

"Нет, это явно кампания, во главе которой стоят Соединенные Штаты и Израиль", – подчеркнул Рютте. Он отметил, что, по мнению европейских лидеров, Иран "представлял угрозу как для ближайших соседей, так и для Европы и Украины". В связи с этим, подчеркнул генсек НАТО, европейские лидеры "чрезвычайно рады" ударам по Ирану.

Кроме того, Рютте затронул роль президента США Дональда Трампа, назвав его лидером свободного мира и заявив, что он делает всех безопаснее.

Ранее военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием "Эпическая ярость" носит исключительно воздушный характер.

Валерия Городецкая