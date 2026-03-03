Войти
Lenta.ru

Российское «Изделие 30» засняли вблизи

308
0
0
Су-57. Архивное фото. Фото: Пресс-служба ОАК / РИА Новости
Су-57. Архивное фото. Фото: Пресс-служба ОАК / РИА Новости.

Новую российскую крылатую ракету «Изделие 30» засняли вблизи

Новую российскую крылатую ракету воздушного базирования «Изделие 30» засняли вблизи. Об этом со ссылкой на украинские СМИ в своем Telegram-канале «Война История Оружие» сообщает блогер Кирилл Федоров.



«Ракета имеет размах крыла около 3 метров, боевую часть массой 800 килограммов и дальность применения не менее 1500 километров. Первые случаи применения были зафиксированы в конце прошлого года», — говорится в публикации.

Там отмечается, что «Изделие 30» представляет собой удешевленную альтернативу ракеты Х-101, применяемой бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160.

В феврале обозреватель американского журнала 19FortyFive Брэндон Вайхерт заметил, что НАТО ненавидит российский самолет — стратегический бомбардировщик Ту-160М, вооруженный крылатыми стелс-ракетами Х-101 и гиперзвуковыми боеприпасами, которые могут запускать далеко за пределами досягаемости систем противовоздушной обороны противника, в частности Украины.

В апреле обозреватель издания Стив Балестриери одним словом охарактеризовал российский Ту-160М — незаменимый.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Ту-160
Ту-95
Х-101
Проекты
NATO
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 07:02
  • 169
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 03.03 06:12
  • 103
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.03 06:08
  • 0
Какие выводы могут сделать "сильные" страны - комментарий к "Сделать затяжку"
  • 03.03 02:31
  • 1
Сделать затяжку
  • 02.03 18:21
  • 2
В связи с происходящим: комментарий на "Сначала выведут из строя ПРО Москвы: Готов план удара по России. В ответ – ядерный взрыв у берегов Британии?"
  • 02.03 17:27
  • 0
Экономика конфликта
  • 02.03 17:18
  • 2
Первый российский литограф на 130 нанометров будет готов до конца 2026 года
  • 02.03 16:45
  • 0
«Принудительная дипломатия» Трампа
  • 02.03 13:33
  • 14763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.03 22:08
  • 0
По поводу "СВОЕВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ"
  • 01.03 07:47
  • 0
Не в тему сайта, но все-таки не совсем off-top. Комментарий к "Почему в России хоккей честнее и сильнее футбола?"
  • 01.03 01:23
  • 1
Комментарий к "Рютте: НАТО нужно увеличить мощность ПВО в пять раз"
  • 28.02 21:05
  • 0
Комментарий к "Вмятины на атомных подлодках ВМФ России объяснили"
  • 28.02 20:09
  • 0
Комментарий к "В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»"
  • 28.02 15:48
  • 1
Российский 350-нм фотолитограф оценили в 500 млн рублей