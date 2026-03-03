Войти
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400

302
0
0
Фото: Public domain / Wikipedia
Фото: Public domain / Wikipedia.

TWZ: США в Иране впервые применили новую ракету Precision Strike Missile

США в Иране впервые применили новую ракету Precision Strike Missile (PrSM), известную, в частности, как «уничтожитель» российских систем противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщает издание TWZ.

«По всей видимости, это первое боевое применение PrSM, которые поступили на вооружение всего около двух лет назад», — говорится в публикации.

Отмечается, что от своего предшественника — ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS) — новое оружие отличается большей дальностью действия, в базовом варианте (Increment 1) — до 500 километров. Как отмечает издание, ракета PrSM по целям в Иране запускалась из установки High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

«Новая ракета заметно отличается от ATACMS, особенно в плане формы и конфигурации хвостового оперения», — пишет TWZ.

В октябре прошлого года издание Defense News со ссылкой на генерал-майора Фрэнка Лосано сообщило, что армия США и компания Lockheed Martin ищут способы нарастить производство систем PrSM, которые придут на смену снарядам ATACMS.

В декабре 2019 года то же издание со ссылкой на бригадного генерала Джона Рафферти рассказало, что на европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США PrSM класса «земля — земля» станет «уничтожителем» российских систем противовоздушной обороны, например С-400, тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
HIMARS
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
