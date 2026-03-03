Войти
Минобороны заявило о росте численности войск НАТО в Прибалтике

Военные вертолеты на авиабазе НАТО
Источник изображения: © AP Photo / Armando Babani

МО РФ: численность войск НАТО в Прибалтике выросла вдвое с 2022 года

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Численность коалиционных сил НАТО в Литве, Латвии, Польше и Эстонии выросла с февраля 2022 года почти в два раза и сегодня составляет около 22 тысяч военнослужащих, заявил в понедельник первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

Он принял участие с расширенном заседании комитета Совета Федерации РФ по международным делам.

"Милитаризация прибалтийских государств сопровождается антироссийской информационной кампанией о необходимости защиты от агрессии России. С февраля 2022 года численность натовских коалиционных сил в Литве, Латвии, Польше и Эстонии выросла почти в два раза и сегодня составляет около 22 тысяч военнослужащих. Для контроля воздушного пространства над Балтикой и прилегающими акваториями в ходе операции блока Baltic Air Policing на ротационной основе привлекается свыше 20 тактических истребителей ВВС НАТО", - сказал Ильин.

Он также сообщил, что ежегодно в регионе по национальным коалиционным планам проводятся до 40 мероприятий оперативной и боевой подготовки, причем все мероприятий носят антироссийскую направленность.

По словам Ильина, продолжается оперативное оборудование приграничной с РФ территории. Вдоль восточной границы Латвии, Литвы и Эстонии ведется строительство так называемого "Балтийского оборонительного рубежа", основой которого являются долговременные огневые сооружения и инженерные заграждения. В рамках программы "Восточный щит" к 2028 году Варшава намеревается создать систему полевых укреплений в приграничных с Россией и Белоруссией регионах.

"В ходе проводимых в Европе военных учений отрабатываются сценарии ведения войны с Россией. Существенно повысилась интенсивность деятельности объединенных военно-морских сил НАТО на Балтике. Сохраняется высокая разведывательная активность иностранных государств, при этом широко применяются технические средства разведки", - сказал представитель Минобороны РФ.

Страны
Белоруссия
Латвия
Литва
Польша
Россия
Эстония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
