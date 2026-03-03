ВС Германии получат барражирующие боеприпасы компаний Helsing и Stark Defence

ЦАМТО, 2 марта. Бюджетный комитет парламента Германии 25 февраля одобрил выделение начального транша в размере 540 млн. евро на закупку для ВС страны барражирующих боеприпасов средней дальности.

Одобрение получено на фоне увеличения масштабов применения вооружений данного типа в современных конфликтах.

Как заявлено, барражирующие боеприпасы предназначены для использования в составе разведывательно-ударных комплексов. Такие системы при поддержке искусственного интеллекта позволяют обнаруживать цели и оперативно поражать их по команде оператора.

Решение о выделении финансирования является первым этапом более широкого плана закупок, стоимость которого на ближайшие годы оценивается в 4,4 млрд. евро.

При этом, по данным немецкого информационного агентства DPA, парламентский комитет ограничил сумму закупок у одного поставщика суммой в 1 млрд. евро. Он также поручил Министерству обороны представить отчет до утверждения каких-либо дополнительных закупок.

Первыми компаниями, получившими заказы в рамках данного проекта, станут немецкие Helsing и Stark Defence. Первый заказ будет включать поставку нескольких тысяч боеприпасов от обоих производителей в течение двух лет после успешной сертификации. Контракты также предусматривают закупку учебного и вспомогательного оборудования, документации, сопутствующих услуг. Потенциальным третьим поставщиком называют компанию Rheinmetall.

Компания Stark Defence 26 февраля уже подтвердила подписание с ВС Германии рамочного соглашения на поставку барражирующих боеприпасов вертикального взлета и посадки Virtus. Поставки начнутся в 2026 году. Дальность полета Virtus превышает 130 км, продолжительность полета – до 90 мин.

Начальные партии заказанных боеприпасов предназначены для оснащения немецкой 45-й танковой бригады в Литве. Заказанные комплексы уже прошли испытания на Украине и впоследствии доработаны в соответствии с требованиями ВС Германии.

Министр обороны Борис Писториус назвал одобрение "важным шагом" с учетом опыта украинского конфликта и сотрудничества в области вооружений, отметив, что барражирующие боеприпасы стали крайне важны для Украины. В то же время министр предупредил, что БЛА не смогут доминировать бесконечно и не известно сохранится ли нынешняя ситуация в будущих конфликтах.

ВС Германии планируют сформировать шесть оснащенных БЛА подразделений уровня роты численностью от 60 до 250 военнослужащих. Первое подразделение должно быть боеготовым в 2027 году, а остальные пять – к 2029 году.

Всего же 25 февраля бюджетный комитет одобрил реализацию 6 проектов совокупной стоимостью около 810 млн. евро. В числе других закупок: техническое обслуживание и модернизация вертолетов NH-90, дополнительные тепловизионные средства обнаружения, модернизация усовершенствованной зенитной управляемой ракеты Seasparrow Блок.2.