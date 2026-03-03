В Италии заложили головную дизель-электрическую подлодку нового поколения

На верфи компании Fincantieri в Муджиано заложили киль первой дизель-электрической подводной лодки следующего поколения U212 NFS (Near Future Submarine), предназначенной для ВМС Италии. Как уточняет Naval News, проект реализуется под эгидой европейской Организации по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR).

Напомним, что Fincantieri получила заказ на поставку итальянскому флоту двух подлодок типа U212 NFS в феврале 2021 года. Условия контракта включали опцион на постройку дополнительной пары таких ДЭПЛ, который позднее и был активирован.

Закладка подлодка U212NFS Fincantieri

Это соглашение стало развитием программы U212A, реализованной Fincantieri совместно с немецкой ThyssenKrupp Marine Systems. В рамках нее ВМС Италии с 2006 по 2017 годы получили четыре подводные лодки класса "Сальваторе Тодаро", построенные по модифицированному проекту "Тип-212", разработанному немецкой компанией Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW). Еще шесть подлодок получили ВМС Германии.

Постройка головной подлодки типа U212 NFS для ВМС Италии стартовала в январе 2022 года. Резка стали для корпуса второй субмарины состоялась в июне 2023 года, для третьей – в июне 2024-го, для четвертой – в декабре 2025-го.

Поставка первой ДЭПЛ ожидается в 2029 году.

В пресс-службе Fincantieri отмечают, что подлодки U212 NFS получат значительные модификации конструкции по сравнению с U212A. Их оснастят системой управления и контроля нового поколения, обновленной воздухонезависимой силовой установкой с литий-ионными топливными элементами итальянского производства, что сделает субмарины одними из самых малозаметных ДЭПЛ в мире. Создатели утверждают, что подлодки смогут находиться под водой без всплытия до трех недель.

Субмарины U212 NFS по сравнению с U212А удлинят на 1,2 метра, до 58,3 метра. Их оснастят обновленным комплектом боевых систем, боевым информационным центром новой конфигурации и модернизированной ГАС.

Субмарины получат шесть 533-мм аппаратов для модернизированных тяжелых торпед Black Shark Advanced производства итальянской группы Leonardo. Кроме того, предполагается, что ДЭПЛ смогут запускать противокорабельные ракеты, однако пока неизвестно, какие именно ПКР включат в арсенал подлодок.