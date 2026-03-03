Войти
ЦАМТО

Высокоточные винтовки "Стилет" поступили в спецподразделение Западного оперативного командования ВС Беларуси

СВ-1000 «Стилет»
7,62-мм снайперская винтовка СВ-1000 «Стилет».
Источник изображения: Я-ВОЕННЫЙ.БЕЛ

ЦАМТО, 2 марта. На вооружение одного из специальных подразделений Западного оперативного командования ВС Беларуси передана партия высокоточных снайперских винтовок СВ-1000 "Стилет", разработанных ОАО "Кидма тек".

Данный образец стрелкового вооружения предназначен для выполнения особых огневых задач в интересах войсковых, разведывательных и специальных подразделений.

Переданные винтовки СВ-1000 "Стилет" калибра 7,62х54R обладают тактико-техническими характеристиками, позволяющими эффективно поражать цели на дальности до 1000 м. Оружие демонстрирует высокую точность и кучность боя: на дистанции 100 м рассеивание составляет 1/3 угловой минуты (около 1,0 см), а на дальности 700 м – до 14 см, что обеспечивает гарантированное поражение ростовой фигуры в голову.

Поступление данных винтовок на вооружение позволит спецподразделению повысить огневые возможности и эффективность выполнения задач в составе снайперских пар.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
