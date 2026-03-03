Войти
Для китайского флота построили дополнительные танкеры-заправщики

Китайский военно-морской флот принял на вооружение два дополнительных танкера-заправщика класса "Тип-903". На фотографиях, распространившихся в социальных сетях, изображены два вспомогательных судна с бортовыми номерами 892 и 893, пришвартованные на военно-морской базе Чжаньцзян, к северу от Хайнаня.

Как отмечает Naval News, Чжаньцзян – одна из крупнейших баз Южного командования ВМС Народно-освободительной армии Китая, где базируется основная часть десантных кораблей и вспомогательных судов.

Суда снабжения в Чжаньцзяне, Китай

Издание отмечает, что с 2024 года китайский флот начал строительство дополнительных судов снабжения "Тип-903". Согласно общедоступным изображениям и информации, две верфи уже построили как минимум пять таких судов с водоизмещением свыше 20 000 тонн. Речь идёт о верфях COMEC (ранее – GSI) в Гуанчжоу и Wuhu Shipbuilding в одноимённом городе на реке Янцзы.

Новые танкеры-заправщики отличаются незначительными улучшениями. В частности, теперь они имеют закрытые крылья мостика, чего были лишены ранее выпускавшиеся суда. Очевидно, это сделано для повышения комфорта персонала в сложных погодных условиях. Naval News допускает и другие улучшения, но точную оценку можно будет сделать после получения более подробных изображений.

Китайские ВМС изначально получили два танкера-заправщика нового поколения в 2004 и 2005 годах. Их построили компании GSI и Hudong. Вторая – более крупная – партия включала семь судов модифицированного проекта "Тип-903А", причем основное производство развернулось на заводе GSI в Гуанчжоу. Последнее из них ввели в эксплуатацию в 2019 году.

По оценке Naval News, после того как все уже замеченные суда линейки "Тип-903" пополнят состав китайского флота, их общее количество составит как минимум 14 единиц.

Кроме того, ВМС НОАК располагают двумя быстроходными кораблями поддержки "Тип-901", водоизмещение которых составляет около 45 000 тонн. В основном они используются для сопровождения авианосных ударных групп.

Водоизмещение танкеров-заправщиков составляет 23 400 тонн, длина корпуса – 178,5 метра, ширина – 24,8 метра, осадка – 8,7 метра. Оснащенные двумя дизелями, они развивают скорость до 20 узлов. Дальность плавания – 10 000 морских миль при скорости 14 узлов. Экипаж – 130 людей.

Вместимость – 10 500 тонн горючего, 250 тонн пресной воды, 680 тонн грузов и боеприпасов.

