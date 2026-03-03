Войти
ГУР Украины заявило: РФ бьёт новыми ракетами «Изделие-30» на иностранных чипах

Источник изображения: topwar.ru

Главное управление разведки Украины сделало очередное громкое заявление, снабдив его интерактивной 3D-моделью и подробным перечнем комплектующих. Объект пристального внимания – новая российская крылатая ракета, которую в ГУР окрестили «Изделие-30».

По данным украинской стороны, первые пуски этого боеприпаса по объектам на территории Украины зафиксированы еще в конце прошлого года. Но почему-то только сейчас, спустя несколько месяцев, в Киеве созрели для «презентации».

С технической точки зрения изделие действительно любопытное. Боевая часть – 800 килограммов. Дальность – полторы тысячи километров. Это уже серьезный аргумент для ударов по глубоким тылам.

Украинская разведка «докладывает»: навигационная система ракеты буквально нашпигована компонентами из недружественных, но очень предприимчивых стран. США, Швейцария, Нидерланды – все они, оказывается, «помогали» собирать «Изделие-30».

Приемник «Комета-12» с цифровой антенной решеткой, блоки сопряжения от «Темп-Авиа», полетные контроллеры – все это, как утверждается, работает на микросхемах, которые формально не должны были попасть в Россию.

Особый шарм ситуации придает тот факт, что отдельный блок управления боевой частью БУБС-30 собран уже на российской элементной базе – 32-разрядном микроконтроллере архитектуры ARM производства компании «Миландр». Импортозамещение, которого так боялись на Западе, случилось.

В итоге российская оборонка, вопреки санкционным прогнозам, продолжает изготавливать изделия, способные долететь куда нужно. А украинский режим, вместо того чтобы перехватывать эти ракеты, увлеченно разбирает их на запчасти, удивляясь тому, как чипы из Голландии и Швейцарии уживаются в одном корпусе с российскими микроконтроллерами.

