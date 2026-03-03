Войти
ЦАМТО

Fassmer построит учебные катера для ВМС Германии

Флаг Германии
Флаг Германии.
Источник изображения: © Flickr / tjuel

ЦАМТО, 2 марта. Федеральное ведомство Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) подписало контракт на строительство четырех учебных катеров в рамках проекта SAMSe mod для ВМС страны.

Контракт подписан с немецкой компанией Fr. Fassmer GmbH & Co. KG 23 февраля.

Церемония подписания состоялась в присутствии президента BAAINBw Аннет Ленигк-Эмден и Харальда Фассмера. Поставка первого катера запланирована на конец 2028 года.

Четвертая поправка к базовому соглашению, подписанная в рамках проекта SAMSe (Seebasierte Ausbildung Marine und Seeversuche See), предусматривает поставку катеров для модернизации флота учебных подразделений ВМС Германии, которые будут использоваться для подготовки личного состава.

Ранее компания Fassmer уже спроектировала, построила и поставила два опытовых судна SVK (Seeversuch Kuste) аналогичного типа техническому центру обслуживания судов и систем вооружения ВМС Германии (WTD-71).

Как сообщал ЦАМТО, строительство первой пары катеров SVK осуществлялось в рамках подписанного 22 июля 2021 года BAAINBw с компанией Fassmer GmbH контракта стоимостью 95 млн. евро (97 млн. долл.).

Корпуса катеров были построены на предприятии Western Baltija Shipbuilding в Литве, после чего они были доставлены для достройки на верфь Fassmer в Берне (Германия). Поставки были произведены в 2023 году.

Длина катера составляет 51,7 м, ширина – 11 м, экипаж – 23 человека, максимальная скорость – 13 узлов.

