Минобороны Кувейта сообщило о «крушении» нескольких военных самолётов США

Для Соединенных Штатов новая война в союзе с Израилем против Ирана уже приводит к потерям как среди военных, так и в технике. Ранее «Военное обозрение» сообщило и показало видео сбития истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle («Ударный орёл») ВВС США в небе над Кувейтом.

Поначалу ответственность за перехват американского самолета силами ПВО на себя взяли иранские военные. Государственная телерадиокомпания Исламской Республики Иран IRIB сообщила:

Несколько минут назад Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» (объединенный штаб боевого командования ВС Ирана) подтвердил сбитие американского истребителя F-15 иранскими системами ПВО на границе Кувейта и Ирака.

Однако американское командование быстро опровергло эту информацию. Сообщается, что самолет был сбит в результате «дружественного огня». Такое у ВС США уже было в декабре 2024 года, когда Штаты вместе с Британией пытались одолеть йеменских хуситов.

Утверждается, что оба пилота F-15 успели катапультироваться и живы. В соцсетях пишут, что после приземления их окружили настроенные весьма недружелюбно местные жители. Пилотам даже пришлось достать табельное оружие, правда, до стрельбы дело не дошло. Летчиков эвакуировали прибывшие на место силы безопасности Кувейта. Причем как минимум одного из пилотов спрятали в багажник джипа.

Оказывается, на третий день войны американцы потеряли уже не один боевой самолет. Министерство обороны Кувейта в своем официальном аккаунте соцсети, аккуратно не называя причины, пишет о «крушении» нескольких самолетов США в стране. Все инциденты произошли сегодня утром.

Сколько было сбито американских бортов и какие именно, в военном ведомстве Кувейта не уточнили. Однако в сети пишут, что в небе над Кувейтом были подбиты и рухнули два ударных истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle.

В сети опубликованы фотографии троих американских пилотов сбитых самолетов. У одного из них, судя по всему, повреждена рука. Показана женщина-пилот, судя по снимку, с ней всё в порядке, как и с еще одним летчиком. А вот фотографии четвертого пилота нет, хотя экипажи F-15E Strike Eagle состоят из двух человек.

Имеются также данные о потере палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet ВМС США. По другим данным, был сбит палубный самолёт радиоэлектронной борьбы EA-18 Growler. Официального подтверждения этой информации нет.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удар дронами-камикадзе по базе НАТО «Виктория» рядом с международным аэропортом Багдада в Ираке. По данным гостелерадиокомпании IRIB, в результате атаки подбит легкий транспортный американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса. База «Виктория» — важный логистический центр сил коалиции в Ираке.

