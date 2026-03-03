ЦАМТО, 2 марта. В рамках стратегии по локализации производства ВиВТ за рубежом и укреплению военно-технического сотрудничества с НАТО, украинская компания Skyfall Industries планирует развернуть производство БЛА на территории Дании.

Об этом 24 февраля сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Проект реализуется в рамках "датской модели" прямого инвестирования в украинский ОПК. Согласно межправительственному соглашению от 29 июня 2025 года, Дания выделила 67 млн. евро (около 79,1 млн. долл.) на развитие мощностей украинских компаний. По требованию Организации оборонных закупок и логистики (DALO) МО Дании, Skyfall Industries обязана заключить партнерское соглашение с датским оборонным подрядчиком для обеспечения трансфера технологий (ToT) и интеграции в европейские цепочки поставок.

Skyfall Industries станет вторым представителем ОПК Украины, открывающим мощности в Дании. Ранее, в декабре 2025 года, компания Fire Point приступила к производству компонентов ракетного топлива на датской территории. Fire Point специализируется на выпуске КР большой дальности Flamingo FP-5. К августу 2025 года темпы выпуска данных ракет достигли 50 ед./мес. при расчетной стоимости изделия 500 тыс. долл.

Основным изделием предприятия Skyfall станет тяжелый БАК Vampire (известный как "Баба Яга"), представленный на международных выставках DSEI-2025 и Dubai Airshow 2025. Датская площадка обеспечит выпуск версии без комплектующих из КНР (ранее было локализовано производство двигателей, шасси и систем связи).

Развертывание мощностей в Дании рассматривается как создание хаба для экспорта украинских БАК на рынки стран НАТО. 25 февраля 2026 года В.Зеленский подтвердил подписание четырех рамочных соглашений в рамках инициативы "Строим вместе с Украиной", предусматривающих расширение совместного производства БАК с Данией, Финляндией и Латвией. Всего в 2026 году планируется открытие до 10 подобных центров в Европе для масштабирования производства и проведения совместных НИОКР.

К 2026 году стратегия украинского ОПК сместилась от простого импорта к созданию распределенной сети производств в Европе. Это позволяет обходить логистические риски, получать доступ к западным кредитным линиям и сертифицировать продукцию по стандартам НАТО для последующего глобального экспорта.

Комментарий ЦАМТО:

Несмотря на заявленную "декитаизацию" БАК Vampire в Дании, критическая зависимость от китайских электродвигателей, контроллеров и литий-ионных ячеек сохраняется для 80% смежной номенклатуры БЛА. КНР может инициировать адресные экспортные ограничения против датских или польских компаний-посредников. Это приведет к остановке конвейеров на этапе поиска альтернативных поставщиков в ЕС или США, что увеличит стоимость единицы ВиВТ на 40-60%.