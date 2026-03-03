Подтверждена поставка Малайзии трех БЛА "Анка-S"

ЦАМТО, 2 марта. ВВС Малайзии получили первую партию средневысотных БЛА большой продолжительности полета (класс MALE) "Анка-S" (Anka-S) производства турецкой компании Turkish Aerospace.

Три БЛА доставлены на авиабазу Лабуан (Восточная Малайзия). Поставка осуществлена в рамках "Фазы 1" контракта, подписанного в мае 2023 года в ходе международной выставки LIMA-2023. Общая стоимость соглашения составила 423,8 млн. малазийских ринггитов (около 91,6 млн. долл.). В пакет поставки, помимо БЛА, вошли одна наземная станция управления, комплект оборудования для ТОиР и программа обучения технического состава.

Как уже сообщал ЦАМТО, закупка была осуществлена по итогам международного тендера, начатым в августе 2020 года, участие в котором также принимали американская General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI) с MQ-9 "Рипер" и китайская CATIC с "Винг Лунг 2". Планировалось, что поставки аппаратов начнутся в 2025 году. Ожидалось, что закупка является первым этапом проекта приобретения БЛА этого типа.

Турецкое предложение считается экспертами предпочтительным вариантом для ВС Малайзии. Turkish Aerospace уже работает над расширением своего присутствия в Малайзии, открыв в ноябре 2021 года в стране инженерно-конструкторское бюро – первый подобный офис в Юго-Восточной Азии. В июле 2022 года исполнительный директор Turkish Aerospace Темел Котил сообщил малазийским СМИ, что его компания заинтересована в развитии в Малайзии производств, связанных с самолетами, вертолетами и БЛА. Тем не менее, он добавил, что для того, чтобы компания начала производство в Малайзии, ей необходимо получить заказы в стране.

Контракт на поставку трех БЛА "Анка-S" реализован в рамках долгосрочной программы реформирования ВВС Малайзии до 2055 года CAP55 (Capability 55), направленной на преобразование ВВС в силы "полного спектра" и включающей формирование одной эскадрильи с БЛА класса MALE.

Представитель ВВС Малайзии ранее сообщал, что программа CAP55 предусматривает приобретения до девяти БЛА класса MALE на трех этапах – по три на каждом. При этом, на каждом этапе комплект закупки может быть изменен. ВС Малайзии намерены применять БЛА для выполнения задач морского наблюдения в Южно-Китайском море.

Оперативное развертывание с авиабазы Лабуан позволит Малайзии контролировать морскую активность в Южно-Китайском море и вдоль морской границы с Филиппинами.

Инфраструктура базы Лабуан была адаптирована в течение 12 месяцев компанией G7 Aerospace в сотрудничестве с Turkish Aerospace, включая интеграцию систем заправки и обслуживания. Эксплуатировать системы "Анка-S" будет 11-я эскадрилья ВВС Малайзии. Обучение летного состава и техников ведется с 2024 года.

БЛА "Анка-S" оснащены поршневым двигателем TEI-PD170 мощностью 170 л.с. и модифицированным крылом, обеспечивающим продолжительность полета до 30 часов при практическом потолке 9144 м. Для задач морского патрулирования "малазийская" конфигурация оснащена оптико-электронной/ИК-системой разведки, а также радаром с синтезированной апертурой (SAR) и инверсным радаром (ISAR). Управление вне прямой видимости обеспечивается терминалом спутниковой связи.

Несмотря на то, что поставленные аппараты предназначены исключительно для разведывательных задач, конструктивно сохранена возможность интеграции управляемых авиационных средства поражения семейства MAM и ракет CIRIT.