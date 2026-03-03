Малайзия отказалась от закупки истребителей F/A-18C/D "Хорнет" из состава ВВС Кувейта

ЦАМТО, 2 марта. Правительство Малайзии официально аннулировало планы по закупке истребителей F/A-18C/D "Хорнет" из наличия ВВС Кувейта.

Соответствующее решение было принято Кабинетом министров на основании отчета экспертной группы ВВС Малайзии, проводившей инспекцию техники в Кувейте в ноябре 2025 года.

Отказ от приобретения 33 кувейтских истребителей обусловлен критическими логистическими рисками и экономической нецелесообразностью. Несмотря на наличие в составе ВВС Малайзии восьми единиц F/A-18D, интеграция подержанных бортов потребовала бы дорогостоящей программы продления ресурса (SLEP) и глубокой модернизации авионики. Ключевыми факторами стали неопределенность сроков поставки и отсутствие твердых гарантий со стороны поставщика по дальнейшему техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР).

Отказ от кувейтских самолетов вынуждает Минобороны Малайзии радикально пересмотреть график реализации программы закупки новых многоцелевых боевых самолетов (программа MRCA). В условиях старения парка истребителей и роста нагрузки на систему ПВО ведомство рассматривает возможность переноса тендера с 14-го на 13-й "Малазийский план" (2026-2030 гг.).

Ожидается, что бюджетные средства в размере около 2,5 млрд. ринггитов, ранее зарезервированные под "кувейтскую сделку", будут перераспределены на ускорение закупок истребителей нового поколения.

В качестве основных кандидатов по программе MRCA рассматриваются F/A-18E/F "Супер Хорнет" (США), "Рафаль" (Франция), JAS-39 "Грипен" (Швеция) и KF-21 Блок.2 "Борамэ" (Республика Корея). Кроме того, возможна закупка дополнительной партии легких боевых самолетов FA-50M Блок.20 (Республика Корея) для частичной компенсации дефицита возможностей ВВС.