Войти
ЦАМТО

Малайзия отказалась от закупки истребителей F/A-18C/D "Хорнет" из состава ВВС Кувейта

275
0
0
Истребитель F/A-18C/D Hornet
Истребитель F/A-18C/D Hornet.
Источник изображения: US.Navy

ЦАМТО, 2 марта. Правительство Малайзии официально аннулировало планы по закупке истребителей F/A-18C/D "Хорнет" из наличия ВВС Кувейта.

Соответствующее решение было принято Кабинетом министров на основании отчета экспертной группы ВВС Малайзии, проводившей инспекцию техники в Кувейте в ноябре 2025 года.

Отказ от приобретения 33 кувейтских истребителей обусловлен критическими логистическими рисками и экономической нецелесообразностью. Несмотря на наличие в составе ВВС Малайзии восьми единиц F/A-18D, интеграция подержанных бортов потребовала бы дорогостоящей программы продления ресурса (SLEP) и глубокой модернизации авионики. Ключевыми факторами стали неопределенность сроков поставки и отсутствие твердых гарантий со стороны поставщика по дальнейшему техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР).

Отказ от кувейтских самолетов вынуждает Минобороны Малайзии радикально пересмотреть график реализации программы закупки новых многоцелевых боевых самолетов (программа MRCA). В условиях старения парка истребителей и роста нагрузки на систему ПВО ведомство рассматривает возможность переноса тендера с 14-го на 13-й "Малазийский план" (2026-2030 гг.).

Ожидается, что бюджетные средства в размере около 2,5 млрд. ринггитов, ранее зарезервированные под "кувейтскую сделку", будут перераспределены на ускорение закупок истребителей нового поколения.

В качестве основных кандидатов по программе MRCA рассматриваются F/A-18E/F "Супер Хорнет" (США), "Рафаль" (Франция), JAS-39 "Грипен" (Швеция) и KF-21 Блок.2 "Борамэ" (Республика Корея). Кроме того, возможна закупка дополнительной партии легких боевых самолетов FA-50M Блок.20 (Республика Корея) для частичной компенсации дефицита возможностей ВВС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Кувейт
Малайзия
США
Франция
Швеция
Южная Корея
Продукция
F-18
FA-50
Gripen NG
Rafale
Super Hornet
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 07:02
  • 169
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 03.03 06:12
  • 103
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.03 06:08
  • 0
Какие выводы могут сделать "сильные" страны - комментарий к "Сделать затяжку"
  • 03.03 02:31
  • 1
Сделать затяжку
  • 02.03 18:21
  • 2
В связи с происходящим: комментарий на "Сначала выведут из строя ПРО Москвы: Готов план удара по России. В ответ – ядерный взрыв у берегов Британии?"
  • 02.03 17:27
  • 0
Экономика конфликта
  • 02.03 17:18
  • 2
Первый российский литограф на 130 нанометров будет готов до конца 2026 года
  • 02.03 16:45
  • 0
«Принудительная дипломатия» Трампа
  • 02.03 13:33
  • 14763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.03 22:08
  • 0
По поводу "СВОЕВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ"
  • 01.03 07:47
  • 0
Не в тему сайта, но все-таки не совсем off-top. Комментарий к "Почему в России хоккей честнее и сильнее футбола?"
  • 01.03 01:23
  • 1
Комментарий к "Рютте: НАТО нужно увеличить мощность ПВО в пять раз"
  • 28.02 21:05
  • 0
Комментарий к "Вмятины на атомных подлодках ВМФ России объяснили"
  • 28.02 20:09
  • 0
Комментарий к "В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»"
  • 28.02 15:48
  • 1
Российский 350-нм фотолитограф оценили в 500 млн рублей