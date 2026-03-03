Источник изображения: topwar.ru

Лондон просит у Киева помощи против иранских дронов. Он обратился к Украине с просьбой принять участие в отражении атак Ирана на государства ближневосточного региона.

Об этом в своем обращении заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

Он сказал:

Мы привлечем экспертов из Украины, которые вместе с нашими собственными специалистами помогут партнёрам из стран Персидского залива сбивать иранские беспилотники, атакующие их.

Собственно, украинский опыт борьбы против атак дронов, на который надеется Лондон, выглядит очень сомнительным. Особенно если учесть, насколько успешно российские «Герани» разрушают своими ударами энергетическую инфраструктуру Украины.

Хотя для киевского режима это явный вызов. Ведь на Банковой считали, что партнёрство с НАТО - в одну калитку, то есть в виде помощи исключительно стороны НАТО, а тут такое...

Также глава правительства Великобритании сообщил, что дал разрешение американским военным использовать в своих операциях британские базы в регионе для атак на иранские ракетные установки и места хранения ракет.

При этом Лондон не будет подключать к ударам по Ирану свои вооруженные силы. Стармер подчеркнул, что Британия намерена предпринимать только оборонительные меры. Он заявил, что Лондон считает неправильным использовать силовые методы для устранения разногласий между государствами, поэтому и не принимает участия в военной операции США. Обычно всё это остаётся в виде риторики, а британские войска рано или поздно подключаются к атакам.

В то же время глава киевского режима Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что последние события на Ближнем Востоке показали всю сложность защиты от ракет и дронов даже для стран, обладающих более совершенными системами ПВО, чем те, которыми располагает Украина. При этом Киев, по его словам, готов помогать партнерам своим опытом борьбы против воздушных угроз.