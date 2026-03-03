СМИ: США отложили поставку оружия Тайваню из-за визита Трампа в Китай

ЦАМТО, 2 марта. Администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставку партии оружия Тайваню, оцениваемую приблизительно в 13 млрд. долл., в преддверии встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в апреле.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 28 февраля газета New York Times со ссылкой на источник в администрации США.

Как напоминает агентство, в декабре Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона сообщило, что общая стоимость одобренных США к продаже Тайваню оружия, техники и военных услуг превышает 11 млрд. долл.

"Чиновники администрации сообщили некоторым участникам одобренных сделок, что Белый дом приказал Агентству не продвигаться вперед, чтобы обеспечить успешную встречу Трампа и Си Цзиньпина", – говорится в публикации издания.

Газета отмечает со ссылкой на чиновника, что общая сумма сделки США и Тайваня составляет около 13 млрд. долл.

Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.