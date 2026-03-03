ВВС Уругвая приняли на вооружение первые самолеты A-29 "Супер Тукано"

ЦАМТО, 2 марта. Командование ВВС Уругвая приняло на вооружение первую пару УБС A-29 "Супер Тукано" производства бразильской компании Embraer в ходе состоявшейся 24 февраля церемонии.

В мероприятии приняли участие президент Уругвая Яманду Орси и министр национальной обороны Сандра Ласо.

Самолеты (р.н. FAU 250 и FAU 251) прибыли в Уругвай с предприятия Embraer в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Паулу) 18 февраля.

A-29 "Супер Тукано" войдут в состав 2-й истребительной эскадрильи 2-й авиабригады ВВС Уругвая. В состав этой эскадрильи также входят самолеты A-37 Dragonfly. Поставки оставшихся A-29 будут осуществляться поэтапно до 2028 года. Последним в Уругвай будет доставлен летный тренажер, который позволит проводить подготовку как пилотов ВВС Уругвая, так и других стран региона.

Как заявила, не раскрывая подробностей, министр обороны С.Ласо, планы модернизации ВВС Уругвая также включают приобретение трех современных РЛС и модернизацию двух мобильных РЛС.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2024 года министр обороны Уругвая Армандо Кастаингдебат подтвердил принятое правительством решение приобрести 6 УБС A-29 "Супер Тукано". Как предполагалось, выплаты по контракту будут осуществляться в течение 10-15 лет. Общая стоимость закупки оценивается в 104 млн. долл.

МНО Уругвая 26 августа 2024 года заключило с Embraer контракт на продажу до шести УБС A-29 "Супер Тукано", предусматривавший приобретение одного самолета, а также обязательство приобрести еще пять единиц. Закупка включала оборудование для выполнения задач, логистику и летный тренажер.

Опцион на поставку 5 дополнительных самолетов Министерство национальной обороны Уругвая реализовало в январе 2025 года.

Уругвай стал шестой страной Южной Америки, которая приобрела A-29 "Супер Тукано", наряду с Бразилией, Чили, Колумбией, Эквадором и Парагваем. Самолет применяется для выполнения широкого спектра задач, включая противодействие незаконной деятельности, контроль границ, ведение разведки и повышение квалификации пилотов.

Приобретение "Супер Тукано" позволит Уругваю произвести замену самолетов IA-58A "Пукара", которые были сняты с вооружения в 2017 году, а также использовать их для усовершенствованной подготовки, патрулирования границ и перехвата легких самолетов-нарушителей.