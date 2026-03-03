Войти
Сделать затяжку

410
1
0
Последствия авиаударов армии Израиля по Тегерану
Последствия авиаударов армии Израиля по Тегерану, Иран, 1 марта 2026 года.
Источник изображения: Majid Asgaripour/Reuters

Военный эксперт Борис Джерелиевский — о том, какие выводы следуют из первых двух дней конфликта на Ближнем Востоке

Удар американо-израильской коалиции, унесший жизнь верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и ряда командиров вооруженных сил, тем не менее не разрушил систему управления страной и не вызвал паралич ее обороны. Напротив, ответные действия иранцев демонстрируют более высокую эффективность и рациональность, чем это имело место во время «12-дневной войны» летом 2025 года.

Прежде всего, первые ответные удары Ирана последовали уже через 15 минут после атаки противника. И построены они предельно практично: вместо роевых ночных запусков осуществляются круглосуточные непрерывные атаки без всяких предупреждений. Более старые системы ракет последовательно перегружают и истощают неприятельскую ПРО, расчищая путь для гиперзвуковых «Фаттах», работающих по наиболее значимым целям.

Если в июне 2025 года над столицей Ирана летали израильские разведывательные дроны, то теперь в воздухе быстро появились МиГ-29, участвовавшие в перехвате крылатых ракет. Кстати, 1 марта иранские СМИ сообщили, что истребители КСИР «нанесли удары по американским базам в регионе». Возможно, речь идет об объектах на территории Ирака — горный ландшафт местности позволяет действовать в радиолокационной тени, а затем подойти к вражеским объектам на сверхмалой высоте и осуществить бомбо-штурмовой удар. Именно так действовали иранские летчики во время войны с Ираком.

По всей вероятности, США и Израилю удалось подавить значительную часть ПВО и ПРО Ирана, о чем свидетельствуют их удары по иранским объектам с применением высокоточных авиабомб GBU-31/B с JDAM. Также они ведут целенаправленную охоту за пусковыми установками баллистических ракет и ЗРК.

Но даже в условиях воздушного доминирования противника КСИР и ВС Ирана сохраняют высокую боеспособность, в том числе благодаря рассредоточению позиций ракетчиков и зенитчиков, широкому использованию подземных защищенных объектов и ложных целей.

Важный элемент поддержания боеспособности иранских сил — помощь дружественных стран, в частности передача данных спутниковой группировки КНР. Эффективность ударов Ирана не ослабевает, и ракеты Fateh-313 и Dezful уверенно преодолевают защиту комплексов THAAD и Patriot. Не менее успешно применяются и дроны-камикадзе «Шахед-136», которые, судя по роликам в сети, преодолевают ПВО Кувейта. На Западе уже звучат опасения, что американский контингент через несколько дней столкнется с дефицитом боеприпасов к ЗРК.

Серьезным отличием от событий «12-дневной войны» стали интенсивные удары по арабским союзникам США. Помимо прочего, это демонстрирует неспособность Вашингтона обеспечить их безопасность, а наличие американских военных объектов на их территории оказывается фактором риска, а вовсе не залогом стабильности.

Очевидно, что Тегеран не спешит выкладывать сразу все свои козыри, сохраняя потенциал для последующей эскалации. Речь идет не только о новом оружии, которое еще не было использовано, но и о расширении конфликта. Помимо окончательного перекрытия Ормузского пролива, можно ожидать ударов по нефтяным и газовым месторождениям монархий Персидского залива, которые, по мнению Ирана, являются соучастниками нападения (например, ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия). Месторождения и отгрузочные терминалы могут быть без труда атакованы ракетами и БПЛА, причем не только иранскими, но и, например, йеменских хуситов.

Вкупе с перекрытием пролива это вызовет глобальный энергетический кризис, который станет серьезной проблемой прежде всего для коллективного Запада и особенно для Европы, лишившейся российских поставок.

Уже сейчас Иран атакует американские морские группировки. В частности, сообщалось об ударе четырьмя гиперзвуковыми ракетами по авианосцу «Авраам Линкольн» (США это отрицают). Кроме того, есть сведения о попаданиях по двум вспомогательным кораблям американских ВМС, осуществляющих перевозку боеприпасов. Вне зависимости от результата данных атак, удары по морской группировке будут наноситься, хотя бы потому, что с политической точки зрения это является одной из важных болевых точек Трампа. Повреждения кораблей сложно скрывать, а их факт будет использоваться во внутриполитической борьбе оппонентами американского президента.

К исходу второго дня боевых действий их интенсивность не снизилась, а география расширилась: нанесен удар по французской базе Зайед в Абу-Даби, глава оборонного ведомства Британии заявил о двух ракетах, выпущенных в направлении баз Соединенного королевства на Кипре. К ударам по американским базам присоединились иракские шииты.

При этом поступило сообщение о попытке прорыва на территорию Ирана со стороны Ирака неприятельской ДРГ. В ходе боестолкновения погибли 22 иранских пограничника. О том, кто именно атаковал, джихадисты или курдские боевики, не сообщается. Это, конечно, нельзя квалифицировать как разведку боем перед предстоящей наземной операцией, но попытка инфильтрации террористов на территорию Ирана очевидна. В ходе боевых действий в июне и массовых беспорядков в конце 2025 года были активизированы почти все спящие террористические ячейки, и их большая часть оказалась уничтожена силами безопасности. Теперь их пытаются внедрить на иранскую территорию с боем.

В ближайшие пару дней станет ясно, как дальше будет развиваться ситуация. Велика вероятность, что всё пойдет по крайне нежелательному для Вашингтона варианту и конфликт примет затяжной характер. Трамп уже выказывает признаки беспокойства, угрожает иранцам ковровыми бомбардировками, а защитникам Ирана — неизбежной смертью, если они не сдадутся. А его заявление о том, что атака на Иран предотвратила появление у него атомной бомбы, которая была бы готова через две недели, нацелено на упреждение обвинений в его адрес в развязывании новой бессмысленной и затяжной войны.

№1
03.03.2026 02:31
Цитата
Военный эксперт Борис Джерелиевский — о том, какие выводы следуют из первых двух дней конфликта на Ближнем Востоке

Удар американо-израильской коалиции, унесший жизнь верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и ряда командиров вооруженных сил, тем не менее не разрушил систему управления страной и не вызвал паралич ее обороны. Напротив, ответные действия иранцев демонстрируют более высокую эффективность и рациональность, чем это имело место во время «12-дневной войны» летом 2025 года.
--------

Выводы те же, которые уже много раз были сделаны ранее. А именно.

1. Если "обреченно ждешь первого удара", причем удара спокойно подготавливаемого - единственное что можно и необходимо сделать - это спрятать все, что можно спрятать, и максимально продублировать наиболее важные военные и "управленческие" системы.

2. Даже это не поможет, если противник "возьмется за дело" СЕРЬЕЗНО.

3. Стране, НЕСПОСОБНОЙ на первый превентивный удар, АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМЫ МОЩНЫЕ военные союзники, которые РЕАЛЬНО готовы помочь.  

4. "Бедной", в том числе "подсанкционной/изолированной", стране, против которой готовит агрессию богатая страна (или союз таких стран), надо готовиться к появлению МАССЫ ПРЕДАТЕЛЕЙ - на всех уровнях управления. Т.е. нужно заранее создать совершенно замкнутую касту, которую по какой-то причине просто невозможно купить "печенюшками и кружевными трусиками". Т.е. касту на основе нематериальных/иррациональных ценностей.
Точнее, несколько таких конкурирующих каст, с общей целью,но со своими путями ее достижения.

5. Нужно быть готовым на БОЛЬШИЕ компромиссы в отношениях с (потенциальными) союзниками, в том числе по принципиальным вопросам.

Так что никаких "новых уроков" обычная и рутинная еврейская/англо-саксонская агрессия IMHO не "преподала". А если плохо выучены предыдущие "преподанные" уроки - то винить можно только самого себя.
