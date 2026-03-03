Автономный морской глайдер для ВМС США.

Готовясь к будущим военным и гуманитарным операциям на обширных океанических просторах, военные стратеги США и их партнеры изучают возможность использования автономного морского глайдера Squire («Оруженосец») в качестве быстрой, малозаметной платформы для доставки грузов и выполнения многоцелевых задач с высокой степенью автономности и безопасности.

Гибридный БПЛА разработан американской инновационной компанией REGENT и предназначен для доставки грузов и иной полезной нагрузки в условиях боевых действий на море, отсутствия традиционной морской инфраструктуры, а также для выполнения задач по ведению разведки и проникновению, специальных операций, а также эвакуации раненых и оказания медицинской помощи.

Автономный морской глайдер Squire сочетает в себе характеристики надводного судна и летательного аппарата. Используя подводные крылья, аппарат поднимается над водой, а затем переходит в режим полета на малой высоте прямо над поверхностью моря, работая в зоне влияния земли, что повышает эффективность и снижает вероятность обнаружения. Поскольку платформе не нужна взлетно-посадочная полоса или подготовленная зона приземления, она позволяет добираться до отдаленных прибрежных районов и разбросанных островных территорий, где обычные самолеты или корабли сталкиваются с эксплуатационными ограничениями.

Морской глайдер Squire REGENT. Общий вид

Внешние размеры платформы составляют примерно 4 м в длину, 1,7 м в высоту и 5,5 м в ширину. Внутренний отсек для полезной нагрузки имеет размеры 0,36 м в длину, 0,30 м в высоту и 0,36 м в ширину, что обеспечивает общий внутренний объем в 2400 куб. см для размещения логистического оборудования, средств разведки или грузов специального назначения. Система рассчитана на движение со скоростью около 35 узлов на подводных крыльях и достижение максимальной скорости до 130 км/час в режиме полета в зоне влияния земли. Дальность полета составляет около 100 морских миль (185 км).

Как сообщается, платформа привлекла к себе внимание после брифинга по вопросам обороны в Квонсете, штат Род-Айленд, на котором присутствовали министр обороны США Пит Хегсет и высокопоставленные чиновники оборонного ведомства.

Морской глайдер Squire REGENT. Фронтальная проекция

По данным разработчика, морской глайдер спроектирован специально для условий, в которых нет надежных аэродромов или портовой инфраструктуры. БПЛА предназначен для использования с воды, благодаря чему идеально подходит для удаленных островов и прибрежных районов, где вооруженные силы часто действуют с временных или мобильных позиций и нуждаются в универсальности, которую обеспечивают Squire.

Морской глайдер Squire REGENT

Конструкция гибридного БПЛА имеет модульную архитектуру, позволяющую быстро переключаться между режимами разведки, логистики, огневой поддержки, медицинской помощи и другими задачами. Полезная нагрузка и системы управления Squire разработаны в соответствии со стандартами открытой архитектуры, что позволяет операторам менять логистические модули, комплекты датчиков для разведки, модули для доставки медицинского оборудования и кинетические модули полезной нагрузки без необходимости технического обслуживания на уровне склада или использования специализированных инструментов.

Как утверждается, гибридный БПЛА разработан с возможностью быстрой реконфигурации. Это позволяет небольшой команде, находящейся на передовой, переоборудовать Squire для выполнения срочной миссии, не возвращаясь на основную оперативную базу. Интерфейсы полезной нагрузки спроектированы таким образом, чтобы команда из двух человек с минимальной специальной подготовкой могла выполнять реконфигурацию по мере изменения обстоятельств и требований к миссии.

Помимо прочего, уникальность и реальная практическая ценность Squire, как утверждается, заключается в том, в ходе оперативного применения один морской дрон данной модели способен одновременно выполнять логистическую операцию по пополнению запасов, собирать по пути разведывательные данные с помощью бортовых датчиков и вернуться с критически важным медицинским оборудованием или жизненно важной кровью для переливания, повышая ситуационную осведомленность, готовность и устойчивость обслуживаемого подразделения. Такая многофункциональность в рамках одного вылета дает командирам распределенных сил реальные оперативные преимущества, не увеличивая при этом нагрузку на логистику.

Кроме того, автономность позволяет Squire выполнять заранее запрограммированные логистические задачи в режиме 24/7, устраняя фактор усталости человека и обеспечивая непрерывность операций в прибрежных районах, где ведутся боевые действия. Squire выполняет опасные, повторяющиеся или удаленные миссии, позволяя экипажам не подвергать себя риску и освобождая традиционные пилотируемые платформы для решения более сложных боевых задач. Это критически важная возможность для проведения морских разведывательных, поисково-спасательных и логистических операций.

Согласно источникам, презентация морского глайдера Squire от REGENT вызвала бурную дискуссию в оборонном экспертном сообществе США, что свидетельствует о растущем интересе к гибридным автономным платформам, обусловленном развивающимся масштабным сдвигом в сторону распределенных военных действий, где ключевыми требованиями становятся живучесть, пониженная заметность и независимость от инфраструктуры.

По мере того как ВС США адаптируются к рассредоточенным театрам военных действий и спорным прибрежным регионам, платформы, подобные морскому глайдеру Squire, демонстрируют, что автономность и многодоменная мобильность все чаще рассматриваются американским военным командованием как практические инструменты для обеспечения непрерывности операций в условиях угрозы.

Источник: defence-blog