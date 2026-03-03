Над Ираном замечены ракеты США Tomahawk с крыльями, как у Су-47 "Беркут"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Иран, похоже, становится полигоном, где США испытывают свои новые высокоточные средства поражения. Так, в ходе одного из налетов агрессор применил крылатые ракеты с обратной стреловидностью крыла. Как точно называется эта неизвестная пока версия Tomahawk и какие-то подробности о ней пока не обнародованы.

Когда говорят о летательных аппаратах с такими крыльями, то большинство вспоминают отечественный экспериментальный самолет Су-47 "Беркут". В то же время в США существовала авиационная стратегическая крылатая ракета AGM-129 ACM с ядерной 150-килотонной боеголовкой W-80-1, весящей всего 123 килограмма. Собственная масса составляла 1 680 кг.

"Сто двадцать девятая " была изготовлена с широким использованием технологии стелс и обладала очень низкой заметностью. Она подвешивалась под бомбардировщик В-52Н и могла покрывать дистанции в 3700 километров со скоростью 800 километров в час. Была принята на вооружение в 1990 году, а снята в 2007 году. Последний экземпляр утилизировали в 2012 году.

Возможно, при разработке новых версий американцы решили использовать опыт, полученный при создании AGM-129 ACM.

