Войти
Вестник Мордовии

Над Ираном замечены ракеты США Tomahawk с крыльями, как у Су-47 "Беркут"

289
0
0

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Иран, похоже, становится полигоном, где США испытывают свои новые высокоточные средства поражения. Так, в ходе одного из налетов агрессор применил крылатые ракеты с обратной стреловидностью крыла. Как точно называется эта неизвестная пока версия Tomahawk и какие-то подробности о ней пока не обнародованы.

Когда говорят о летательных аппаратах с такими крыльями, то большинство вспоминают отечественный экспериментальный самолет Су-47 "Беркут". В то же время в США существовала авиационная стратегическая крылатая ракета AGM-129 ACM с ядерной 150-килотонной боеголовкой W-80-1, весящей всего 123 килограмма. Собственная масса составляла 1 680 кг.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

"Сто двадцать девятая " была изготовлена с широким использованием технологии стелс и обладала очень низкой заметностью. Она подвешивалась под бомбардировщик В-52Н и могла покрывать дистанции в 3700 километров со скоростью 800 километров в час. Была принята на вооружение в 1990 году, а снята в 2007 году. Последний экземпляр утилизировали в 2012 году.

Возможно, при разработке новых версий американцы решили использовать опыт, полученный при создании AGM-129 ACM.

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Су-47
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 07:02
  • 169
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 03.03 06:12
  • 103
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.03 06:08
  • 0
Какие выводы могут сделать "сильные" страны - комментарий к "Сделать затяжку"
  • 03.03 02:31
  • 1
Сделать затяжку
  • 02.03 18:21
  • 2
В связи с происходящим: комментарий на "Сначала выведут из строя ПРО Москвы: Готов план удара по России. В ответ – ядерный взрыв у берегов Британии?"
  • 02.03 17:27
  • 0
Экономика конфликта
  • 02.03 17:18
  • 2
Первый российский литограф на 130 нанометров будет готов до конца 2026 года
  • 02.03 16:45
  • 0
«Принудительная дипломатия» Трампа
  • 02.03 13:33
  • 14763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.03 22:08
  • 0
По поводу "СВОЕВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ"
  • 01.03 07:47
  • 0
Не в тему сайта, но все-таки не совсем off-top. Комментарий к "Почему в России хоккей честнее и сильнее футбола?"
  • 01.03 01:23
  • 1
Комментарий к "Рютте: НАТО нужно увеличить мощность ПВО в пять раз"
  • 28.02 21:05
  • 0
Комментарий к "Вмятины на атомных подлодках ВМФ России объяснили"
  • 28.02 20:09
  • 0
Комментарий к "В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»"
  • 28.02 15:48
  • 1
Российский 350-нм фотолитограф оценили в 500 млн рублей