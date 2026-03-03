Войти
Италия передаст Киеву SIDAM-25

273
0
0
Фото: Stringer / Reuters
Фото: Stringer / Reuters.

Army Recognition: Италия передаст Киеву зенитные установки SIDAM-25

Италия передаст Киеву зенитные самоходные установки SIDAM-25 на шасси гусеничных бронетранспортеров (БТР). Об этом пишет Army Recognition.

Количество техники, которую готовят к отправке, не раскрывают. Блог A-129 Mangusta, посвященный итальянскому оборонно-промышленному комплексу, заявил, что новыми SIDAM-25 можно укомплектовать три батареи.

В публикации напомнили, что SIDAM-25 сняли с вооружения итальянской армии, поэтому машины длительное время находились в резерве. Автор допустил, что отправленные на Украину установки будут использовать против дронов.

SIDAM-25 разработали в 1987 году. Машина на базе американского БТР M113 получила башню с четырьмя орудиями Oerlikon KBA калибра 25 миллиметров, которые обеспечивают суммарную скорострельность около 2400 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы составляет 2500 метров.

Ранее в феврале стало известно, что госкорпорация «Ростех» разработала снаряд калибра 30 миллиметров с дистанционно управляемым взрывателем, который позволит эффективно поражать беспилотники. Боеприпас предназначен для стрельбы из пушек 2А42, которыми вооружают вертолеты и боевые машины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Украина
Продукция
2А42
A129 Mangusta
M113 БТР
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
