Черные "Томагавки" были впервые задействованы США в агрессии против Ирана

В ходе своей агрессии против Ирана вооруженные силы США применяют новые и доработанные типы вооружения. Одним из них стала крылатая ракета RGM-109 Maritime Strike Tomahawk Block Vа. Она имеет черную окраску, которая не встречалась на подобных средствах поражения. Об этом сообщает ТГ-канал блога bmpd, ссылаясь на ресурс TWZ.
Отмечается, что речь идет о специальном противорадиолокационном покрытии, которое должно значительно снизить возможность обнаружения имеющимися у Ирана радиолокационными станциями.
Такая же разработка применена на ракетах AGM-158C, которые имеют большую дальность и должны использоваться как противокорабельные.
Такое оружие в рамках операции Epic Fury запускалось эсминцами класса Arleigh Burke. Block V имеют возможность двусторонней передачи и могут получать коррекцию курса и обновлять данные о новых целях.
