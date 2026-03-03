Черные "Томагавки" были впервые задействованы США в агрессии против Ирана

Источник изображения: Фото: TWZ

В ходе своей агрессии против Ирана вооруженные силы США применяют новые и доработанные типы вооружения. Одним из них стала крылатая ракета RGM-109 Maritime Strike Tomahawk Block Vа. Она имеет черную окраску, которая не встречалась на подобных средствах поражения. Об этом сообщает ТГ-канал блога bmpd, ссылаясь на ресурс TWZ.

Отмечается, что речь идет о специальном противорадиолокационном покрытии, которое должно значительно снизить возможность обнаружения имеющимися у Ирана радиолокационными станциями.

Такая же разработка применена на ракетах AGM-158C, которые имеют большую дальность и должны использоваться как противокорабельные.

Такое оружие в рамках операции Epic Fury запускалось эсминцами класса Arleigh Burke. Block V имеют возможность двусторонней передачи и могут получать коррекцию курса и обновлять данные о новых целях.

Алексей Брусилов