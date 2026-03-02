Европейские судостроители напечатали монолитный шестиметровый катамаран за 160 часов

Катамаран

V2 Group (Испания) и Caracol AM (Италия) создали первый в мире шестиметровый катамаран, целиком напечатанный на 3D-принтере в виде монолитной конструкции. Судно, предназначенное для плавания в открытом море, стало результатом глубокого переосмысления всего цикла производства — от выбора материалов до печати и проектирования конструкции, первичных испытаний и постобработки — с прицелом на будущее промышленное производство.

В отличие от традиционного судостроения, где корпуса из стеклопластика требуют изготовления сложных форм, ручной выкладки слоев и множества сборочных операций, здесь использовалась роботизированная широкоформатная экструзия. Композитный материал наносится слой за слоем непосредственно по цифровой модели, что позволяет создавать цельную геометрию без стыков и клеевых швов, снижая количество потенциальных слабых мест и ускоряя изготовление. Такой подход также дает свободу кастомизации: изменения в проект можно вносить быстро и без переделки дорогостоящей оснастки. Разработчики подчеркивают, что катамаран создавался не как прототип, а как полноценное плавсредство, способное выдерживать реальные условия открытого моря. Особое внимание уделили плавучести, жесткости конструкции и устойчивости к динамическим нагрузкам. Одновременно инженеры оптимизировали время печати и минимизировали отходы материала, чтобы в будущем масштабировать технологию для серийного выпуска как малых судов, так и крупных морских компонентов. Проект закладывает основы «новой эры в производстве лодок», где аддитивные технологии смогут дополнить или частично заменить традиционные композитные методы. Цифровые процессы позволяют интегрировать структурное армирование прямо в геометрию печати, сокращая количество деталей и сборок. Если стоимость материалов и скорость производства сохранятся на конкурентоспособном уровне, роботизированная 3D-печать способна изменить подход к созданию мало- и среднетоннажного флота, сделав его более экологичным и экономичным.

Александр Козырев