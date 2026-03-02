Войти
Airbus Helicopters представила концепты двух новых вертолетов для вооружения НАТО

Вертолеты Airbus Helicopters

Альянс НАТО намерен полностью обновить свой вертолетный парк из 900 машин в период с 2035 по 2040 год. Активное участие в этом примет подразделение Airbus — Airbus Helicopters. Программа получила название NGRC, в ней участвуют Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Великобритания и Канада.

Цель программы — создание боевого вертолета с дальностью полета более 1600 км без дозаправки, крейсерской скоростью более 400 км/ч, рассчитанного на перевозку 12-16 военнослужащих в полной боевой экипировке или полезного груза весом 4 тонны. Цена одного вертолета (евро/доллар) — не более 35/59 млн. Вертолет будет управляться как пилотом, так и беспилотной системой. В рамках NGRC Airbus Helicopters представит две собственные концепции. Первая — надежный и малошумный вертолет, построенный по традиционной схеме. Для него будут характерны сниженные затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и простота в серийном производстве. Несмотря на внешнее сходство с NH90, на нем установят усовершенствованную пятилопастную систему ротора с технологией Blue Edge. Концы лопастей в ней расположены таким образом, чтобы каждая из них не пересекалась с вихрем от соседней лопасти, обеспечивая снижение уровня шума и вибрации. Новый хвостовой винт обеспечит безопасность находящимся рядом наземным войскам и улучшенную аэродинамику. Еще одно усовершенствование — двухмоторная конфигурация, которая обеспечивает 20%-е снижение расхода топлива. Вторая концепция — высокоскоростной вертолет на основе опытного образца RACER, который отличается от традиционной схемы наличием коробчатого крыла и двух боковых толкающих винтов вместо рулевого винта. Концепции существенно различаются эксплуатационными характеристиками. Если первая рассчитана на полеты на низких скоростях с акцентом на надежность, способность зависать на месте и простоту конструкции, то вторая концепция «крыла-короба» — технически более сложная — делает ставку на дальние полеты на высоких скоростях.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Греция
Италия
Канада
Нидерланды
Франция
Продукция
NH90
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
NATO
БПЛА
