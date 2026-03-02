В США военные с помощью лазера сбили беспилотник американских пограничников

AP: американские военные сбили дрон погранично-таможенной службы США в Техасе

Федеральное управление гражданской авиации США частично закрыло воздушное пространство штата Техас из-за срабатывания лазерной системы военных, которая сбила правительственный беспилотник. Об этом пишет Associated Press (AP).

По информации журналистов, в небе над поселением Форт-Хэнкок был уничтожен дрон американской погранично-таможенной службы. Как рассказал член нижней палаты конгресса США Рик Ларсен, его и нескольких его коллег-демократов из комитета по транспорту и инфраструктуре оповестили об инциденте по официальным каналам.

«Мы просто в шоке от новости о том, что министерство обороны сбило беспилотник погранично-таможенной службы, используя высокорискованную систему противодействия дронам», — заявил Ларсен.

12 февраля газета «Известия» со ссылкой на AP сообщила, что власти США закрыли воздушное пространство над городом Эль-Пасо в штате Техас и большей частью юга штата Нью-Мексико. Как выяснили журналисты, решение было принято на фоне разногласий между министерством обороны и Федеральным управлением гражданской авиации, которые касаются испытаний лазерного оружия против беспилотников.

Ранее сообщалось, что Белый дом потребовал от законодателей предоставить ему больше полномочий по уничтожению дронов во внутреннем воздушном пространстве.

