В США военные с помощью лазера сбили беспилотник американских пограничников

Источник изображения: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet

AP: американские военные сбили дрон погранично-таможенной службы США в Техасе

Федеральное управление гражданской авиации США частично закрыло воздушное пространство штата Техас из-за срабатывания лазерной системы военных, которая сбила правительственный беспилотник. Об этом пишет Associated Press (AP).

По информации журналистов, в небе над поселением Форт-Хэнкок был уничтожен дрон американской погранично-таможенной службы. Как рассказал член нижней палаты конгресса США Рик Ларсен, его и нескольких его коллег-демократов из комитета по транспорту и инфраструктуре оповестили об инциденте по официальным каналам.

«Мы просто в шоке от новости о том, что министерство обороны сбило беспилотник погранично-таможенной службы, используя высокорискованную систему противодействия дронам», — заявил Ларсен.

12 февраля газета «Известия» со ссылкой на AP сообщила, что власти США закрыли воздушное пространство над городом Эль-Пасо в штате Техас и большей частью юга штата Нью-Мексико. Как выяснили журналисты, решение было принято на фоне разногласий между министерством обороны и Федеральным управлением гражданской авиации, которые касаются испытаний лазерного оружия против беспилотников.

Ранее сообщалось, что Белый дом потребовал от законодателей предоставить ему больше полномочий по уничтожению дронов во внутреннем воздушном пространстве.

Дарья Родионова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
