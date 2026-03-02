Россия загнала под землю новое ядерное оружие США.

Пентагон подтвердил планы строительства 450 шахт для размещения новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel. Это будет крупнейший проект по обновлению ядерной триады США за последние десятилетия. Работы ведутся без ограничений, так как договор СНВ-3 прекратил существование в начале месяца. Как говорят эксперты, на эти действия обязательно последуют ответные шаги со стороны России. Какими они будут?

Пентагон построит с нуля 450 шахт для размещения новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Sentinel, одновременно сохранив на переходный период существующие 400 шахт с ракетами Minuteman III. Это крупнейший проект по обновлению ядерной триады США за последние десятилетия.

По данным портала War Zone, обе системы вооружения будут находиться на боевом дежурстве в течение определенного времени. Переход от Minuteman III к Sentinel должен завершиться к 2036 году, однако точное количество ракет, которые останутся на дежурстве на этом этапе, не уточняется. Сторонники проекта утверждают, что Minuteman III настолько устарели, что буквально "разваливаются".

Изначально планировалось использовать существующие шахты, но от этой идеи отказались из-за высокой стоимости переоборудования. Сейчас строительство прототипа новой шахты уже ведется в штате Юта. Аналогичные объекты также появятся в Вайоминге, Монтане, Северной Дакоте, Небраске и Колорадо.

Работы ведутся без ограничений, наложенных договором СНВ-3 с Россией, срок действия которого истек в начале февраля без заключения последующего соглашения. Договор ранее ограничивал количество развернутых и неразвернутых пусковых установок, включая шахты для МБР.

Проект включает не только шахты, но и создание новых пунктов управления и масштабной коммуникационной инфраструктуры. При этом некоторые вопросы, такие как выкуп земли у частных владельцев и дальнейшая судьба Minuteman III, пока остаются нерешенными.

В 2025 году Пентагон признал, что стоимость программы Sentinel выросла на 81% и теперь составляет почти 141 млрд долларов, основная часть расходов приходится на закупку и строительство объектов. Тем не менее военное ведомство подтвердило, что проект будет доведен до конца. Строительные работы в районе авиабазы Фрэнсис Уоррен в Вайоминге уже перешли в активную фазу.

Противники проекта предлагают отказаться от наземной компоненты в пользу подводных лодок, утверждая, что стационарные шахты – это "мишени, ожидающие удара", а трата денег на "дыры в земле" нецелесообразна в эпоху гиперзвукового оружия.

Однако глобальная геостратегическая обстановка, по мнению авторов материала, укрепляет аргументы в пользу Sentinel. Речь идет о резком расширении Китаем своего ядерного арсенала, а также об украинском конфликте и других проблемах, связанных с распространением стратегических вооружений.

"ДСНВ истек, количественных ограничений больше нет. Но интересно понять: США сохранят число боеголовок на прежнем уровне или начнут наращивать арсенал?" – задается вопросом военный эксперт Вадим Козюлин.

По его словам, США традиционно делали ставку на скрытность и мобильность ядерных сил. "Но теперь они собираются рыть шахты, местоположение которых будет заранее известно. Видимо, американцы рассчитывают, что создаваемая ими противоракетная оборона сможет защитить новые шахты, а в целом эта система будет способна обеспечить ответный удар", – пояснил он.

К тому же строительство шахт обходится дешевле, чем производство атомных подводных лодок. "Однако мощности Китая по строительству подлодок примерно в три раза превышают американские. Возможно, именно это подталкивает США к шахтному варианту", – добавил Козюлин.

На фоне попыток Китая достичь ядерного паритета США вполне могут начать наращивать свои арсеналы. При этом, по оценке эксперта, нынешнего количества боеголовок Америке достаточно для ответного удара.

"Сегодня США планируют построить глобальную противоракетную оборону "Золотой купол" и добиться полной неуязвимости. Но при этом они хотят сохранить колоссальный ядерный потенциал, который в теории может обеспечить им упреждающий удар и защиту от возмездия", – отметил эксперт.

Сами же публикации о планах Пентагона вряд ли были намеренной утечкой или попыткой поторговаться с Россией после прекращения действия СНВ-3. "Это был бы слишком дешевый ход, не в стиле американцев. К тому же США уже говорили о планах модернизации арсеналов вслед за Россией и Китаем. Возможно, Дональд Трамп имел в виду именно строительство новых шахт, а не обновление старых арсеналов, как предполагалось ранее", – рассуждает собеседник.

По его мнению, США могут исходить из логики паритета с Россией и Китаем одновременно. "Трудно гадать, чем руководствуются американские стратеги. Но учитывая растущую мощь Китая, возможно, они хотят учесть оба направления", – пояснил Козюлин.

В ответ России придется искать новые способы обеспечения безопасности.

"Система "Золотой купол", которую создает Трамп, предполагает перехват баллистических и гиперзвуковых ракет. Тогда России придется активнее строить подводные "Посейдоны", которые пока перехватить невозможно. Возможно, появятся и совершенно новые проекты, как это бывало во времена СССР", – предположил эксперт.

Козюлин напомнил об одном из проектов, представленных Политбюро ЦК КПСС: баржу с отработанным ядерным топливом предлагали подорвать вблизи территориальных вод США в случае конфликта. "Этот проект отклонили. Но если американцы будут подносить пистолет к виску России, придется искать рисковые решения. Был, например, проект по минированию ядерным оружием Марианской впадины – в случае взрыва цунами затопило бы Восточное побережье, где расположены все основные города США", – напомнил спикер.

"Планы Пентагона выглядят парадоксально лишь на первый взгляд. На самом деле это не столько изменение стратегической доктрины, сколько вынужденная мера, продиктованная технологическим отставанием и срывом сроков программы создания ракетного комплекса Sentinel (ранее известного как GBSD)", – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

Исторически ядерная триада США делает ставку на два компонента: морской (баллистические ракеты подводных лодок) и авиационный (крылатые ракеты стратегических бомбардировщиков). Наземные шахтные МБР традиционно занимали третье место.

"Однако текущая ситуация уникальна. Ракеты Minuteman III, стоящие на вооружении с 1970-х годов, полностью исчерпали ресурс продления. Программа их замены (ракета Sentinel) должна была стартовать еще в 2025 году, но сдвинулась на конец десятилетия – начало 2030-х. При этом новые ракеты физически не помещаются в старые шахты. Более того, электронику для устаревших систем Пентагону приходится закупать буквально на черном рынке – американская промышленность ее больше не производит", – разъяснил спикер.

Таким образом, строительство 450 новых шахт с нуля – это не стратегический выбор, а паллиативное решение,

попытка сохранить боеспособность наземной группировки в переходный период. "Старые ракеты будут нести службу, пока не появятся новые, и лишь затем США смогут вернуться к привычному паритету", – подчеркивает Анпилогов.

Ставка на шахты, а не на мобильные комплексы, объясняется тем, что у США так и не сложилась культура создания подвижных грунтовых или железнодорожных ракетных комплексов (в отличие от России с "Тополями" и "Ярсами"). "Исторически, еще при министре обороны Роберте Макнамаре, американцы сделали ставку на шахты из-за относительной дешевизны, но просчитались в главном – в живучести", – отметил эксперт.

Шахта известна противнику и гарантированно уничтожается в первом ударе. Попытки повысить ее выживаемость (как в проекте "Ледяной червь" в Гренландии) делали наземный компонент безумно дорогим. "Создать легкую и мобильную МБР с разделяющимися головными частями американцам не удалось до сих пор. Ракета MX и современный Sentinel оказались слишком тяжелы для мобильного базирования. Поэтому США вновь возвращаются к шахтам, заведомо более уязвимым, чем российские подвижные комплексы", – добавил собеседник.

Модернизация американской триады создает для России комплексный вызов, требующий асимметричного ответа. Новые малозаметные бомбардировщики B-21 Raider будут пытаться прорывать систему ПВО на малых высотах, чтобы запускать крылатые ракеты максимально близко к целям, используя "мертвые зоны" радаров. Подлодки типа "Колумбия" станут еще малошумнее, что усложнит их обнаружение.

"США традиционно рассматривают морской компонент как средство первого удара. Уровень защищенности новых пусковых установок будет выше, что потребует пересмотра расчетов для их гарантированного поражения", – полагает спикер.

В этой гонке Россия, подчеркивает Анпилогов, делает ставку не на количественное наращивание, а на технологический прорыв.

"Речь идет о принципиально новых системах: торпеда "Посейдон", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и гиперзвуковой планирующий блок "Авангард". Эти системы создают для Пентагона асимметричные вызовы, на которые у США пока нет ответа. Именно этим, кстати, объясняется истерика вокруг системы "Золотой купол", которая на деле становится не оборонительной, а наступательной системой – инструментом поиска наших мобильных комплексов и подлодок для их уничтожения до пуска", – пояснил эксперт.

По словам Анпилогова, публикации о новых шахтах вряд ли стоит расценивать как попытку поторговаться с Россией или Китаем: "Скорее это публичное признание собственного технологического отставания и срыва сроков".

Ситуация для США осложняется тем, что они оказались зажаты между двух огней: Россия ушла в отрыв по гиперзвуку и новым физическим принципам, а Китай стремительно наращивает количественный состав арсенала, выходя к концу десятилетия на уровень тысяч боеголовок.

"Это лишает США возможности даже теоретически рассматривать вариант первого обезоруживающего удара по Китаю. Как и в украинском кризисе, любой геополитический конфликт с участием ядерной державы будущего будет вестись исключительно обычными вооружениями и с огромными ограничениями. Строительство 450 шахт – это судорожная попытка залатать дыры в собственном арсенале, а не демонстрация силы", – подытожил Анпилогов.

Андрей Резчиков