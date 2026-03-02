Войти
На российские танки в зоне СВО начали устанавливать новую защиту от дронов

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные начали устанавливать на танки в зоне специальной военной операции (СВО) новую защитную конструкцию от FPV-дронов и кумулятивных снарядов. Об этом 1 марта сообщили в Минобороны РФ.


«Военнослужащие ремонтной роты 13-го танкового полка 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, разработали и установили новый защитный навес от FPV-дронов и кумулятивных снарядов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что разработка и усовершенствование защитной конструкции, получившей в войсках название «Еж», основаны на боевом опыте и предложениях экипажей танков. Конструкция представляет собой металлический каркас с приваренными к нему 1300 «вениками» из расплетенных металлических тросов и устанавливается на танки Т-80БВ. Навес спроектирован таким образом, чтобы запутывать в ней дроны противника и эффективно разрушать кумулятивную струю боеприпасов.

Помимо установки защиты, ремонтники устраняют поломки, монтируют комплекты динамической защиты и проводят ходовые испытания техники. В Минобороны отметили, что дефицита в запчастях нет, налажено взаимодействие с заводами-производителями.

Командир ремонтной роты 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» сообщал 13 февраля, что военнослужащие разработали конструкцию для защиты буксируемых артиллерийских орудий от беспилотников ВСУ. Отмечалось, что систему уже опробовали артиллеристы, в частности, расчеты гаубиц Д-30 и М-46 на харьковском направлении. Разработка позволит снизить угрозу со стороны FPV-дронов и гексакоптеров типа «Баба-яга».

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
M-46
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
