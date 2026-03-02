«Быстрота производства и повышенная живучесть»: выпуск бронемашины «Хищник»

Источник изображения: topwar.ru

Российская правительственная делегация посетила завод «Ремдизель» в Набережных Челнах, который является одним из основных центров производства колёсной бронетехники в стране. В связи с этим визитом были продемонстрированы мощности, на которых, в частности, выпускается новый бронеавтомобиль «Хищник» 4х4.

«Хищник»:

На соответствующее видео обратили внимание в западной прессе, указав, что изготавливаемые здесь машины активно оснащаются системами радиомониторинга и пеленгации, которые отслеживают радиосигналы и определяют местоположение вражеских дронов, повышая время реакции экипажей на атаки со стороны БПЛА. За их нейтрализацию отвечают уже другие комплексы, также идущие в комплекте с техникой, – за счёт радиоэлектронного или кинетического воздействия.

ТТХ «Хищник»:

Западные обозреватели оценили новую модель – «Хищник», который готовится к испытаниям. Как отмечается, данная машина, созданная на базе «Линзы», представляет собой лёгкий БА, оптимизированный для выполнения различных боевых задач на броне, а не для участия в механизированных прорывах:

ТТХ «Хищник»:

Машины этой категории, как правило, сочетают скорость, модульную защиту и средства РЭБ, что позволяет им действовать в условиях, где дроны и высокоточные боеприпасы представляют постоянную угрозу.

Как указывается западными обозревателями, колёсная техника заняла в ВС РФ особую нишу:

Российские войска отдают предпочтение платформам, которые можно изготовить относительно быстро по сравнению с более тяжёлыми гусеничными машинами. При этом они обеспечивают повышенную живучесть в условиях активного применения БПЛА.