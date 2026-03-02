«Быстрота производства и повышенная живучесть»: выпуск бронемашины «Хищник»

Источник изображения: topwar.ru
Российская правительственная делегация посетила завод «Ремдизель» в Набережных Челнах, который является одним из основных центров производства колёсной бронетехники в стране. В связи с этим визитом были продемонстрированы мощности, на которых, в частности, выпускается новый бронеавтомобиль «Хищник» 4х4.
На соответствующее видео обратили внимание в западной прессе, указав, что изготавливаемые здесь машины активно оснащаются системами радиомониторинга и пеленгации, которые отслеживают радиосигналы и определяют местоположение вражеских дронов, повышая время реакции экипажей на атаки со стороны БПЛА. За их нейтрализацию отвечают уже другие комплексы, также идущие в комплекте с техникой, – за счёт радиоэлектронного или кинетического воздействия.
Западные обозреватели оценили новую модель – «Хищник», который готовится к испытаниям. Как отмечается, данная машина, созданная на базе «Линзы», представляет собой лёгкий БА, оптимизированный для выполнения различных боевых задач на броне, а не для участия в механизированных прорывах:
Как указывается западными обозревателями, колёсная техника заняла в ВС РФ особую нишу: