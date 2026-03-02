Войти
Запечатлена «странная» работа ЗРК Patriot в Кувейте

Источник изображения: topwar.ru

В ходе нового витка конфронтации на Ближнем Востоке запечатлена «странная» работа ЗРК MIM-104 Patriot в Кувейте. Хотя эта «манера поведения» американского комплекса ранее уже встречалась при отражении ВСУ воздушных угроз в Киеве.



Стандартно ракета Patriot выходит из ПУ под углом и сразу начинает резкий манёвр, доворачивая свой двигатель, чтобы выйти на курс перехвата. Однако в данном случае мы видим фактически прямолинейный полёт «бревном» – как при ведении огня со стрелкового оружия.

Эшелон подрыва ЗУР в этом случае является критически низким (1,5–3 км). Данная высота не соответствует траектории движения баллистических ракет, так как перехват должен был состояться гораздо выше. Но если в качестве цели выступала крылатая ракета, стандартно идущая по горизонту, то на кадрах отсутствует профиль её полёта.

Здесь же мы видим резкое облако детонации без видимого столкновения. Это либо управляемый подрыв по команде с земли, либо ошибка бортового компьютера, который потерял цель или посчитал, что она уже поражена.

Patriot имеет специфический метод наведения – ракета передаёт данные о цели на радар, а он возвращает команды. Если в этот канал вмешивается сторонний источник, то он способен повлиять на всю систему целеуказания. Этот процесс называется «спуфинг», за него и отвечают системы РЭБ, которые вклиниваются в линию связи между ракетой и сторонним центром и «ломают» команды коррекции.

  • В новости упоминаются
Страны
Кувейт
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
ИТ
