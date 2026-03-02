Иранский излом: как может развиваться конфликт на Ближнем Востоке

И сколько продлится очередной виток военного противостояния в регионе

Исход массированных атак США и Израиля на Иран, начавшихся утром 28 февраля, во многом зависит от готовности ПВО и ответных действий Исламской Республики, считают опрошенные «Известиям» военные эксперты. После первой волны обстрелов Тегеран практически сразу нанес удары по целям в Израиле и американским базам в ряде стран Персидского залива. При этом длительный военный конфликт, равно как и масштабную наземную операцию, специалисты пока не прогнозируют — как минимум потому, что в регионе нет достаточной сухопутной группировки США. Наиболее вероятный сценарий — чередование обстрелов с периодами затишья. О том, как еще могут развиваться события на вновь ставшем горячей точкой Ближнем Востоке — в материале «Известий».

Удары по объектам ПВО Ирана

Первоочередными целями сил Израиля и США, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев, стали объекты ПВО Ирана: радары, командные пункты и батареи ЗРК.

— Всё началось с массированной атаки по целям на иранской территории. США применили крылатые ракеты, Израиль — авиационные аэробаллистические. Оба типа оружия относятся к высокоточным системам, причем аэробаллистические ракеты особенно сложно перехватывать средствами противовоздушной обороны, — объяснил он.

Иран ответил баллистическими ракетами по всем объектам США и Израиля на Ближнем Востоке. Арсенал Тегерана позволяет поражать цели по всему региону: под ударами Израиль, базы США в Бахрейне (включая штаб 5-го флота), Катаре, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании. К атакам на Израиль (район Тель-Авива) присоединились йеменские хуситы с крылатыми ракетами; часть боеприпасов достигла целей.

— Дальнейший сценарий развития событий выглядит логичным. Для удара по объектам в Иране необходимо вывести из строя систему ПВО. Затем, скорее всего, может последовать попытка ликвидации ракетного арсенала, что соответствует требованиям Вашингтона по прекращению как ракетной, так и ядерной программ Исламской Республики, — отметил Дмитрий Корнев.

Признаком достижения этих целей, по его словам, могут стать полеты авиации непосредственно над территорией Ирана.

— Если этот сценарий реализуется, коалиция, возможно, перейдет к ударам по объектам военной промышленности и инфраструктуры. Альтернативный вариант — переход к переговорам, — полагает эксперт.

Сколько может продлиться операция против Ирана

Что касается возможных сроков конфликта, то он вряд ли примет затяжной характер, считает председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник Роман Шкурлатов.

— До широкомасштабных сухопутных боевых действий дело не дойдет, — предположил он в разговоре с «Известиями». — Крупную армейскую группировку на границе с Ираном заметили бы средства разведки, однако этого не произошло, а значит, ее у США нет. География, геополитические расклады и целый ряд других факторов не позволят Вашингтону начать полномасштабную наземную операцию. А без нее добиться ключевой цели — смены правительства в Иране — американцам не удастся.

Сегодняшний Иран, подчеркнул эксперт, — крупное государство с развитым и устойчивым военно-промышленным комплексом и собственной ракетной программой. Отметил он и высокий моральный дух Корпуса стражей исламской революции и вооруженных сил страны в целом.

— США и Израиль будут пытаться измотать страну постепенно, — полагает Роман Шкурлатов. — После серии ударов интенсивность обстрелов может снизиться, но затем они вновь возобновятся. При такой тактике основными целями станут иранские ядерная и ракетная программы.

По его мнению, Иран будет наносить ответные удары возмездия, однако до полномасштабной войны, скорее всего, дело не дойдет.

Какие существуют риски для США

В сложившейся ситуации обе стороны настроены решительно, и ожидать здесь каких-либо «договорняков» не стоит, говорит военный эксперт Борис Джерелиевский.

— Мы видим, что Иран отвечает достаточно жестко, — отметил он. — Уже нанесены удары по американским военным базам в регионе. Системы ПВО не смогли их полностью предотвратить — были попадания. Израиль мобилизует резервистов. Это и есть полномасштабная эскалация конфликта.

По словам эксперта, Штаты и их союзники находятся в далеко не лучших позициях. Американцы рискуют оказаться в серьезной западне, если у них не получится достичь быстрого результата, на который они, очевидно, рассчитывают.

— США могут столкнуться с затяжной войной, включающей необходимость сухопутной операции, однако ресурсов для этого на Ближнем Востоке не хватает, — подчеркнул Борис Джерелиевский. — Вместо блицкрига они могут получить гораздо более серьезный конфликт. Иран — сплоченная и мощная страна.

Израиль сейчас собирает около 70 тыс. резервистов, но их могут использовать не против Ирана, а, например, для действий в Ливане или на других территориях, полагает Борис Джерелиевский. Потребует времени и формирование полноценной группировки у США и их союзников.

Эксперт также не исключил возможность применения против Ирана тактики истощения: чередование мощных ракетных ударов с переговорами, постепенный вывод из строя ключевых объектов.

— Такая стратегия выглядит наиболее вероятной, — считает он. — Об этом говорит то, что удары наносились во время переговоров, когда Иран на переговорах практически принял условия Соединенных Штатов. Кроме того, после ракетных ударов боевым кораблям придется пополнять запасы крылатых и зенитных ракет на береговых базах, что ограничивает возможности для новых атак.

Новая фаза конфликта Израиля и Ирана

Мощные взрывы прогремели в Тегеране утром 28 февраля. По сообщениям иранских СМИ, ракетные удары пришлись по району Университетской улицы и Джомхури. Почти одновременно министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении чрезвычайного положения и начале операции под названием «Рык льва». Ее целью, по словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, стало устранение «экзистенциальной угрозы» со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие Вашингтона в военной кампании, заявив о старте масштабной операции «Эпическая ярость». По его словам, удары направлены на уничтожение ракетной промышленности и военно-морских сил Исламской Республики, чтобы «предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия». Американский лидер призвал иранскую армию «сдаться или умереть».

Корпус стражей исламской революции сообщил о запуске десятков баллистических ракет в ответ на утренние атаки. Взрывы раздались в Израиле и странах Персидского залива: под удар попали объекты США и их союзников в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте, Иордании и Саудовской Аравии.

По данным Иранского Красного Полумесяца, в результате атак США и Израиля на Исламскую Республику погибли более 200 человек и более 700 получили ранения.

Западные СМИ сообщают, что операция готовилась месяцами, а решение о ее начале было принято после срыва ядерных переговоров. После ее начала власти Ирана заявили, что «никаких красных линий более не существует».

В этот же день президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию, складывающуюся вокруг Исламской Республики. МИД РФ призвал стороны «вернуться к политико-дипломатическому урегулированию» и предложил посредничество в этом процессе.

По оценке Ассоциации туристических операторов России, в ОАЭ находятся около 50 тыс. россиян, в Катаре — примерно 1 тыс., в Омане — около 700 туристов, а в Бахрейне — около 300. Власти Объединенных Арабских Эмиратов заверяют, что принимают все необходимые меры безопасности.

Богдан Степовой

Юлия Леонова