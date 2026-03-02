Западный оплот: чем отвечает Россия на давление у Калининграда

К 70-летию Балтийской военно-морской базы — о новых ракетных возможностях и задачах в регионе

1 марта Балтийская военно-морская база отмечает 70-летие. В условиях нынешней геополитической обстановки это ключевой элемент обороны самого западного региона России. В случае обострения обстановки в Балтийском море, считают эксперты, ее корабли способны сопровождать гражданские суда и обеспечивать безопасность судоходства. За последние годы база получила новые ударные средства и усилила береговой компонент, что расширило спектр решаемых задач — от противолодочной обороны до нанесения высокоточных ударов.

Какую роль играет самая западная военно-морская база России

Корабли Балтийской военно-морской базы (ВМБ) при необходимости могут сопровождать гражданские суда. Это особенно актуально на фоне участившихся случаев попыток их захвата кораблями западных стран. Об этом «Известиям» заявил экс-начальник штаба Балтийского флота, вице-адмирал Александр Бражник.

— В этом нет никаких сомнений. Они для того и созданы, чтобы обеспечить судоходство, в том числе на Балтийском море, — отметил он. — Сопровождение и обеспечение безопасности судоходства — одна из первейших задач базы.

Попытки перехвата судов, следующих из российских портов, по словам вице-адмирала, чреваты серьезными последствиями.

— Мы соблюдаем международное право на море, — подчеркнул он. — И если наши интересы будут нарушены, то корабли получат задачу предпринимать ответные действия, возможно, вплоть до применения оружия.

Другая важная роль базы — защита Калининградской области с моря, добавил Бражник. В состав объединения входят корабли, способные нести ракетное оружие, а также силы, предназначенные для поиска и уничтожения подводных лодок.

Среди задач ВМБ — обеспечение развертывания боевых кораблей, десантных судов и подводных лодок в акватории Калининградского залива, Северного и Балтийских морей. В случае прямого военного конфликта база должна будет вести минно-тральные и противолодочные операции, уничтожать надводные силы противника.

Как усилились ударные возможности Балтийской ВМБ

Значимую роль в структуре базы играет соединение береговых ракетных, рассказал «Известиям» научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

— Особенно это актуально сейчас, когда на вооружение принимаются новые образцы ракетного оружия вплоть до гиперзвуковых ракет «Циркон». Части береговых ракетных войск вносят очень сильный вклад в общую боеспособность флота. В зависимости от используемых ракет они могут простреливать значительное пространство, — пояснил он.

По словам Александра Бражника, оружия, которое имеют балтийские береговые войска, достаточно для противостояния потенциальным угрозам.

Ранее ракетные соединения флота имели на вооружении только противокорабельные комплексы «Малахит» и «Москит», а также комплексы «Рубеж» и «Редут» в береговой ракетной бригаде. Возможности, соответственно, ограничивались только противодействием целям.

Однако ситуация изменилась с принятием на вооружение малых ракетных кораблей проектов «Буян-М» и «Каракурт», которые могут стрелять разнообразными ракетами, в частности комплексов «Калибр», «Оникс» и в перспективе «Циркон».

Также встали на вооружение береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», способные нанести удары по центрам принятия решений, военным базам, аэродромам в радиусе до 2 тыс. км. Это выводит силы ВМБ уже на стратегический уровень развития.

Угрозы в Балтийском регионе растут

Илья Крамник отметил, что Балтийская военно-морская база находится в уязвимом положении: Калининградская область в случае военного конфликта будет гарантированно простреливаться силами НАТО с обеих сторон.

— Это требует особого внимания к обороне и самой базы, и в целом Калининградского района. А также — разведки прилегающих территорий стран НАТО, чтобы предотвратить подобное развитие событий, — пояснил эксперт.

Корабли базы несут дежурство в водах Балтийского и Северного морей, наблюдая за деятельностью сил флотов НАТО или решая другие задачи.

Последние годы силы ВМБ были обновлены, получив тральщики и малые ракетные корабли, а также разнообразные роботизированные средства, что значительно увеличило ее силу.

При этом ВМС ряда балтийских стран НАТО, ранее имевшие на вооружение легкие боевые корабли, достаточно активно обновляют свой флот. В частности, ВМС Финляндии рассчитывают получить в ближайшие годы до четырех корветов, ВМС Швеции планирует заказать ряд фрегатов. Польша также строит новые боевые корабли класса «фрегат». Кроме того, Стокгольм и Варшава также намерены обновить свои подводные силы.

Что входит в состав Балтийской военно-морской базы

Военно-морская база — это объединение сил ближней морской зоны, отвечающее за оборону определенной акватории. В ее структуру входят бригады кораблей и вспомогательных судов, подразделения противодиверсионной обороны, гидрографические и навигационные службы, а также береговые соединения, включая ракетные части. Балтийская ВМБ также обеспечивает проведение испытаний новых кораблей — в ее зоне ответственности находится калининградский судостроительный завод «Янтарь».

В состав базы входят 64-я бригада кораблей охраны водного района, 36-я бригада ракетных кораблей и 25-я береговая ракетная бригада.

36-я бригада ракетных кораблей и катеров — одно из старейших формирований современного российского ВМФ. Бригада была сформирована в далеком 1928 году и через пару лет отметит свое столетие. В состав бригады входят ракетные катера проекта 12411, малые ракетные корабли проекта 1234, которые уже потихоньку покидают состав флота. А также новые малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» — «Серпухов», «Зеленый Дол», «Град», «Наро-Фоминск» и «Ставрополь»; а также МРК проекта 22800 «Каракурт»: «Мытищи», «Одинцово», «Советск» и «Буря». Каждый из них несет на борту восемь универсальных пусковых ракетных установок.

64-я бригада ведет свою историю с 1943 года. В ее состав входят малые противолодочные корабли проекта 1331М, построенные еще в ГДР, а также тральщики ряда проектов, включая новейшие серии 12770 «Александр Обухов» и «Лев Чернавин». 25-я береговая ракетная бригада ведет свою историю с 1958 года и включает в себя несколько ракетных дивизионов.

