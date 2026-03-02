Войти
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Франции сообщило, что войска ПВО страны получили первый зенитно-ракетный комплекс SAMP/T NG:

Это революция во французской и европейской противовоздушной обороне. Появление SAMP/T NG знаменует собой новую эру для ПВО.

SAMP/T NG (New Generation – «нового поколения») представляет собой глубокую модернизацию европейского ЗРК большой дальности SAMP/T, разработанную консорциумом Eurosam (MBDA и Thales). Система позиционируется как прямой конкурент последним версиям американского комплекса Patriot PAC-3 MSE.

Первая партия SAMP/T NG в войсках ПВО Франции:

Источник изображения: topwar.ru

Ключевые отличия «нового поколения» состоят в оснащении новой ракетой Aster 30 B1 NT (No Time), которая была специально создана для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности. Дистанция поражения ЗУР, развивающей скорость около 4,5 Мах, составляет до 150 км (для авиации) и до 30–40 км (для баллистики). Один комплекс способен одновременно обстреливать до 16 целей 32 ракетами.

ЗУР снаряжена новой активной ГСН, которая работает в Ka-диапазоне (более высокая частота, чем у прежних ракет семейства), что позволяет точнее наводиться на малоразмерные и скоростные цели.

Aster 30:

Источник изображения: topwar.ru

ЗРК оснащается радаром нового типа: Франция выбрала Thales GF300, Италия – Leonardo Kronos Grand Mobile HP. Обе РЛС с АФАР, имеют дальность обнаружения свыше 350 км (против 100-150 км у старой версии) и способны, как утверждается, отслеживать даже гиперзвуковые угрозы.

Обновленная система управления позволяет одновременно задействовать не только дальнобойные ракеты Aster 30, но и ЗУР ближнего радиуса (например, VL MICA или CAMM). Это создает единый эшелонированный купол ПВО.

