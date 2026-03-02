Войти
И плавает, и летает: Франция показала дрон DIODON HP30 Mk2

Источник изображения: topwar.ru

Французская компания Diodon Drone Technology показала малогабаритный беспилотник DIODON HP30 Mk2 с надувными поплавками.

Он предназначен для выполнения разведывательных задач в морской среде и в прибрежных зонах, избегая проблем, характерных для обычных БПЛА, которые сталкиваются в однотипных условиях с риском коррозии, повреждения электроники или вовсе потери аппарата в случае падения в воду.

Дрон массой 1,9 кг, способный и плавать, и летать, имеет водонепроницаемый корпус и надувные поплавки, опоясывающие каркас. Возможно кратковременное полное погружение беспилотника. Он может использоваться при волнении моря до 4 баллов. Дальность действия составляет 3 морские мили (5,5 км), время полёта 30 минут.

БПЛА оснащён системами дневного и ночного наблюдения (влагозащищённая камера с дневным и ИК-каналами) и оборудованием для совместной работы с морскими платформами, например, патрульными катерами.

Источник изображения: topwar.ru

В отличие от базовой версии Mk2 получил ряд доработок, в частности, функцию Sea Flip: если волна перевернёт дрон на воде, он может самостоятельно вернуться в исходное положение, удобное для взлёта.

DIODON HP30 Mk2 оптимизирован для работы с малых катеров, патрульных судов и из прибрежных зон.

