В Израиле создали ЛЦУ для боев в условиях плотной городской застройки

Источник изображения: topwar.ru

Израильский оборонный концерн Meprolight представил новую разработку, которая наверняка привлечет внимание тех, кто привык воевать чужими руками и на чужой территории. Речь о компактном лазерном целевом указателе Sting Lumina, который, судя по описанию, создан не столько для классического боя, сколько для «чувствительных» операций в условиях плотной городской застройки и ограниченной видимости (ЛЦУ) .

Устройство, позиционируемое как решение для ближнего боя и скрытных миссий, совмещает в себе лазерный целеуказатель видимого и инфракрасного диапазона, а также инфракрасный осветитель.

Особый шарм новинке придает заявление разработчиков о том, что она пригодна для установки на крупнокалиберное оружие с высокой отдачей. Видимо, готовятся к серьезным уличным боям, где ставка делается на мобильность и скрытность огневых групп.

Что касается характеристик: время автономной работы до шести часов и возможность точной юстировки видимого и инфракрасного каналов. Но главное – забота о безопасности самого оператора. Амбидекстральные органы управления и защита от случайного включения мощного лазера.

В Meprolight традиционно напирают на то, что их продукция основана на «реальных оборонных требованиях». Остается лишь догадываться, с какого именно театра военных действий были собраны эти требования.