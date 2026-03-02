Озвучены новые данные о разрабатываемом США безэкипажном экраноплане Squire

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания REGENT создаёт безэкипажный экраноплан на электрическом ходу Squire, призванный решать боевые задачи в интересах Пентагона.

Как пояснил разработчик, машина, не требующая ВПП и имеющая низкий профиль обнаружения за счёт полёта на малой высоте, оптимально подходит для ведения боевых действий в обширных морских акваториях, будучи способной решать задачи транспортировки, разведки и эвакуации. По его словам, в американском командовании изучают возможность применения Squire в качестве быстроходной и малозаметной многоцелевой платформы.

Экраноплан имеет длину 4 м, ширину 5,5 м, высоту 1,6 м, внутренний объём на 2400 куб. см (36х36х30 см) для размещения грузов или специального оборудования. Аппарат развивает скорость до 70 узлов. Дальность хода составляет около 100 морских миль. Силовая установка представлена 8 электродвигателями с винтами, расположенными на крыле. Для накопления энергии используются литий-ионные блоки высокой плотности, размещённые в корпусе.

США не имеют на вооружении ни одной модели экраноплана. Наиболее близким к реализации проектом считается Squire, который создаётся по заказу Корпуса морской пехоты с июля 2025 года, хотя и до этого велись работы в инициативном порядке, а в марте 2025 года начались испытания первых полноразмерных прототипов.

Также REGENT предлагает аппарат Viceroy – пилотируемую версию на 12 пассажиров. Данный экраноплан рассматривается военными как средство быстрой переброски десантных групп.