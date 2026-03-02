Новый глава NASA перекроил лунную программу США по образцу 1960-х

Разработка вот этой новой верхней ступени ракеты SLS теперь отменена. Это поможет сэкономить существенные средства, тем более, что такая ступень могла быть готова только к 2030-м годам, то есть в эпоху регулярно летающих Starship, полностью обнуляющих ее актуальность.

Джаред Айзекман хочет от лунной программы больше пусков, чтобы заранее испытать на низкой околоземной орбите технику для лунных экспедиций. Сходно делали во время первой лунной программы времен фон Брауна. Хотя идея выглядит здравой, выбранный главой NASA путь ее реализации скорее повышает шансы на неприятности и срывы сроков.

До 27 февраля 2026 года вторая лунная программа США, запущенная Трампом в конце 2010-х годов, выглядела предельно ужатой по количеству полетов. В 2022 году ракета SLS отправила корабль Orion к Луне («Артемида-I»), в 2026 году предполагалась «Артемида-II» (пролет людей мимо земного спутника, без посадки на него). Следующая миссия, «Артемида-III», планировала высадить там людей в сентябре 2028 года. При этом техника, которая должна была играть основную роль в «Артемиде-III» — лунный посадочный модуль, он же Starship — не провела бы ни одной испытательной стыковки с кораблем Orion.

Вчера Джаред Айзекман объявил о полной переработке всей этой схемы. Теперь после «Артемиды-II» ракета SLS должна будет полететь в космос в середине 2027 года, но не к Луне, а для отработки стыковки с лунным посадочным модулем (Starship и, возможно, альтернативный посадочный модуль от Blue Origin) на низкой околоземной орбите. Там же, как утверждается, будут испытаны внекорабельные лунные скафандры фирмы Axiom. Скорее всего, речь идет о выходе в открытый космос. Посадка на Луну все еще запланирована на осень 2028 года, но уже в рамках миссии «Артемида-IV». Причем NASA говорит о возможности даже двух полетов к Луне в 2028 году.

Мотивацию для учащенных полетов SLS глава Агентства обозначил еще и так: в предшествующих пилотируемых программах NASA астронавтов запускали в космос раз в несколько месяцев, сейчас же ракета SLS должна летать в космос раз в 2-4 года. Это резко снижает опыт как пусковых расчетов, так и производителей ракеты, из-за чего у них постоянно возникают нештатные ситуации. Скажем, SLS должна была отправить Orion с людьми к Луне в феврале этого года, но сначала утечка водорода перенесла пуск на март, а затем проблемы с подачей гелия — уже на апрель. Более частые пуски позволили бы наработать опыт и не испытывать таких проблем в будущем, полагает Айзекман.

Стыковка лунной версии Starship с кораблем Orion в представлении художника Источник изображения: SpaceX

Вместе с новыми элементами, измененная лунная программа избавилась от части старых. Новая вторая ступень для SLS — Exploration Upper Stage и дальнейшие апгрейды этой ракеты, нацеленные на рост ее полезной нагрузки, отменены. Это логичное решение, поскольку ракета SLS в целом очень неудачная на фоне сверхтяжелых ракет от SpaceX, поэтому ее дальнейшая разработка действительно сомнительна. Также исчезли упоминания об окололунной станции, сомнительность проекта которой Naked Science уже не раз описывал.

Новый план Айзекмана фактически копирует подход лунной программы фон Брауна из 1960-х. Тогда, перед тем как высадить людей на Луну («Аполлон-11»), США сперва отработали системы миссии на околоземной орбите. «Аполлон-7» испытал космический корабль «Аполлон» запуском на низкую околоземную орбиту. «Аполлон-8» вывел тот же корабль к Луне, а «Аполлон-9» — отработал стыковку с лунным посадочным модулем на той же околоземной орбите.

Наконец, в миссии «Аполлон-10» частично испытали лунный посадочный модуль спуском (с людьми на борту) до высоты 14,4 километра над лунной поверхностью. Немецкая методичность программы вполне оправдала себя: несмотря на отдельные технические проблемы, сами высадки людей прошли вполне удовлетворительно, риск гибели при них возник только в самый первый раз.

Айзекман, по всей видимости, считает копирование немецкого подхода к высадке на Луне логичным. Но так ли это на самом деле — все еще вопрос. Дело в том, что в 1960-х у США, кроме талантливого иммигранта во главе лунной программы, были и надежные исполнители в собственной аэрокосмической индустрии. Сегодня тот же Boeing испытывает серьезные проблемы с качеством не только в гражданских авиалайнерах, но и в космическом подразделении. Достаточно вспомнить попытку отправить астронавтов на МКС на их корабле Starliner, закончившуюся тем, что людей пришлось возвращать на корабле SpaceX. По оценкам самих астронавтов, они едва не погибли из-за проблем корабля Boeing.

Ситуация с ракетой SLS тоже нерадужная. Попытки собрать для нее целиком новый двигатель привели к проблемам с ним, отчего сейчас все двигатели на этой ракете (предназначенной для «Артемиды-II») либо сняты с шаттлов, на которых сделали немало полетов, либо содержат узлы, снятые с ранее летавших двигателей шаттлов. Ни корабль Orion, ни ракету SLS никто не привык делать быстро. Поэтому сомнительно, что их новые образцы успеют сделать к середине 2027 года без накладок. Если же это сделают, например, к началу 2028 года, то посадка на Луне в том же году опять станет под вопросом: одновременно две ракеты SLS еще ни разу не были в производстве. То есть дополнительная миссия до лунной посадки создает реальный риск переноса этого события с 2028 на 2029 год.