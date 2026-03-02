Войти
«Тактика перехвата на малых высотах»: чешские вертолёты «отловят» дроны в Польше

Источник изображения: topwar.ru

Чешская армия в марте перебросит своих пилотов и вертолёты в Польшу, где они будут «отлавливать российские дроны». Об этом заявил генерал Пётр Слива, командующий 22-й авиабазой:

Развёртывание происходит в ответ на ухудшение ситуации с безопасностью в регионе, вызванное проникновением российских БПЛА на территорию Польши. Поэтому чешское подразделение сосредоточится в первую очередь на операциях против низколетящих целей.

В этой миссии примут участие два многоцелевых вертолёта UH-1Y Venom. Всего Чехия должна получить 8 машин этой модели и ещё две бесплатно от США (в счёт компенсации поставок ВСУ). Пара H-1 заменит 4 единицы Ми-171ŠM, которые Прага отправила «защищать» польское небо в сентябре прошлого года. В прессе говорится по поводу мнимой «агрессии» со стороны Москвы:

Тогда российские беспилотники-приманки «Герберы» совершили массовое нарушение польской границы.

UH-1Y Venom чешской армии:

Источник изображения: topwar.ru

Как пояснил генерал, развёртыванию H-1 предшествовали несколько месяцев интенсивной подготовки. Экипажи отрабатывали меры противодействия БПЛА и продемонстрировали свою боеготовность на учениях VORTEX в феврале.

Предполагается, что в борьбе с дронами будет использоваться «тактика перехвата на малых высотах», как утверждается в командовании, плохо подходящая для истребителей F-16. Вертолёты оснащаются турельными пулемётными установками и оптико-электронными станциями, позволяющими вести прицельный огонь. Находящиеся на борту группы спецназа могут использовать ПЗРК или снайперское оружие.

При этом вертолёты должны работать в единой связке с наземными радарами НАТО, которые «выводят» машины в нужный квадрат для визуального поиска цели.

